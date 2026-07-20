La final del Mundial 2026 entre Argentina y España mantuvo la expectativa hasta el último minuto del tiempo suplementario. Mientras millones de personas seguían el partido desde distintos lugares del mundo, un grupo de pasajeros argentinos vivió una situación muy particular a bordo de un avión que se encontraba en pleno vuelo y sin acceso a la transmisión en vivo. El dato de color era que el piloto tenía nacionalidad española.
Del festejo a la tristeza: en pleno vuelo, un piloto español le hizo creer a pasajeros argentinos que habían ganado el Mundial
El video se viralizó rápidamente, despertando todo tipo de comentarios en favor del piloto que hizo la broma
Un chiste pesado: piloto español le hizo creer a pasajeros argentinos que eran campeones del mundo
Los pasajeros que se encontraban arriba del avión, por cuestiones lógicas, no tenían cómo acceder a internet para seguir el minuto a minuto de la final. Ante la incertidumbre por conocer el resultado, los argentinos esperaban alguna novedad desde la cabina.
Fue entonces cuando el piloto tomó el micrófono y comenzó a relatar cómo se había desarrollado el encuentro, destacando que ambos equipos habían protagonizado una final muy pareja que se definió en la prórroga.
“Fue un partido muy disputado hasta el final, prórroga incluida. Los equipos lo han dado todo. Pero la final del mundo, lamentablemente, solo la puede ganar uno”, comenzó narrando el piloto del avión.
El momento de mayor emoción llegó cuando el comandante felicitó a "sus compatriotas argentinos". Esa frase fue interpretada por los pasajeros como la confirmación de que la Selección Argentina había conquistado un nuevo título mundial.
La reacción fue inmediata. Los aplausos, los gritos de alegría y los festejos se apoderaron de la cabina, convencidos de que la Albiceleste había derrotado a España en la gran final. El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales.
Sin embargo, la celebración duró muy poco. Poco después trascendió que el verdadero campeón había sido España, que se impuso por 1-0 en el tiempo suplementario gracias a un gol decisivo y levantó la Copa del Mundo.
Con el correr de las horas, todo apuntó a que el anuncio del piloto había sido simplemente un chiste para sorprender a los pasajeros durante el vuelo. El episodio se volvió viral y generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios destacaron el humor del piloto.
“No se quién es el piloto, pero quiero que le suban el sueldo ya”; “Primero, que buen servicio del piloto; segundo, Argentina” y “La medalla para el piloto por reírse de los soberbios con muchísima clase”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.