Del festejo a la tristeza: en pleno vuelo, un piloto español le hizo creer a pasajeros argentinos que habían ganado el Mundial

Todavía no trascendió la aerolínea responsable del chiste a los pasajeros argentinos.

“Fue un partido muy disputado hasta el final, prórroga incluida. Los equipos lo han dado todo. Pero la final del mundo, lamentablemente, solo la puede ganar uno”, comenzó narrando el piloto del avión.

El momento de mayor emoción llegó cuando el comandante felicitó a "sus compatriotas argentinos". Esa frase fue interpretada por los pasajeros como la confirmación de que la Selección Argentina había conquistado un nuevo título mundial.

La reacción fue inmediata. Los aplausos, los gritos de alegría y los festejos se apoderaron de la cabina, convencidos de que la Albiceleste había derrotado a España en la gran final. El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales.

Sin embargo, la celebración duró muy poco. Poco después trascendió que el verdadero campeón había sido España, que se impuso por 1-0 en el tiempo suplementario gracias a un gol decisivo y levantó la Copa del Mundo.

Con el correr de las horas, todo apuntó a que el anuncio del piloto había sido simplemente un chiste para sorprender a los pasajeros durante el vuelo. El episodio se volvió viral y generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios destacaron el humor del piloto.

Este piloto español quiso dar a entender en un vuelo lleno de argentinos, que Argentina había ganado la Copa Mundial FIFA.



Chequea hasta el final . pic.twitter.com/D8eAZN1EoV — Molusco (@Moluskein) July 20, 2026

“No se quién es el piloto, pero quiero que le suban el sueldo ya”; “Primero, que buen servicio del piloto; segundo, Argentina” y “La medalla para el piloto por reírse de los soberbios con muchísima clase”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.