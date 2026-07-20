Fiesta multitudinaria en Madrid para recibir a la Selección de España campeona del Mundial 2026

Miles de hinchas salieron a las calles de Madrid para recibir y homenajear a la Selección de España después de haberse coronado campeona del Mundial 2026 al vencer a la Selección argentina.
Miles de hinchas salieron a las calles de Madrid para recibir a la Selección de España después de haberse coronado campeona del Mundial 2026 al vencer a la Selección argentina.
Miles de hinchas salieron a las calles de Madrid para recibir y homenajear a la Selección de España después de haberse coronado campeona del Mundial 2026 al vencer a la Selección argentina.
Recién llegados desde Nueva York, los campeones del mundo vivieron una jornada festiva que comenzó con la visita protocolar al Rey Felipe, en el Palacio de la Zarzuela, y luego en la Moncloa al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quienes posaron junto a toda la delegación y la preciada Copa del Mundo.
En una jornada calurosa, en pleno verano español, los jugadores y colaboradores subieron a un micro sin techo para recorrer las principales calles madrileñas rumbo a la Fuente de la Cibeles donde se montó un escenario hubo shows musicales con artistas como Ana Mena, Lola Índigo y Arde Bogotá y luego los campeones fueron presentados uno a uno para recibir la ovación de unos 100 mil fanáticos, aunque se estima que en total unos 2 millones de fans saludaron al equipo durante su recorrido que terminó con la presentación de Aitana.
España logró este domingo su segunda corona en el Mundial de fútbol después de la obtenida en Sudáfrica 2010 e igualó en el historial a Francia y Uruguay, superó a Inglaterra y se acercó a Argentina (3), Italia, Alemania (4) y Brasil (5).
La Finalissima entre Argentina y España, en su condición de últimos campeones de América y Europa, podría jugarse en la fecha fifa de noviembre, en Qatar.
El país árabe compró los derechos para ser sede del evento en marzo, pero el conflicto bélico de Medio Oriente impidió jugar allí y la dirigencia de ambas federaciones, como UEFA y Conmebol no se pusieron de acuerdo para encontrar una alternativa.