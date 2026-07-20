Lionel Messi rompió el silencio tras perder la final del Mundial 2026: "El dolor es muy grande"

Lionel Messi utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus millones de fans en todo el mundo después de la final del Mundial 2026 en la que la Selección argentina perdió con España.
Lionel Messi utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje después de la final del Mundial 2026 en la que la Selección argentina perdió con España
Lionel Messi utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus millones de fans en todo el mundo después de la final del Mundial 2026 en la que la Selección argentina perdió con España.
"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", comenzó diciendo quien protagonizó su tercera final en 6 participaciones en mundiales.
"Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", resaltó con orgullo.
"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", agregó el autor de 8 goles en el Mundial 2026.
Finalmente, agradeció "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", para luego terminar con un reconocimiento al rival: "También quiero felicitar a España por el campeonato".
Lionel Messi no retornó al país con la delegación de la Selección argentina sino que viajó a Miami junto a su familia y Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter Miami.
Se espera que Leo vuelva al menos por unas horas a Argentina esta semana para visitar en Rosario a sus padres quienes no pudieron viajar al Mundial 2026.