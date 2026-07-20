Lionel Messi rompió el silencio tras perder la final del Mundial 2026: "El dolor es muy grande"

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", agregó el autor de 8 goles en el Mundial 2026.

Finalmente, agradeció "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", para luego terminar con un reconocimiento al rival: "También quiero felicitar a España por el campeonato".

Messi volvería en las próximas horas al país

Lionel Messi no retornó al país con la delegación de la Selección argentina sino que viajó a Miami junto a su familia y Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter Miami.

Se espera que Leo vuelva al menos por unas horas a Argentina esta semana para visitar en Rosario a sus padres quienes no pudieron viajar al Mundial 2026.