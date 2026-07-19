Franco Colapinto habló sobre el Gran Premio de Bélgica y los nervios por la final de Mundial 2026

Colapinto: "Fue una buena carrera"

Tras la competencia disputada en el circuito Spa- Francorchamps, Colapinto destacó el trabajo realizado durante las 44 vueltas y valoró haber podido recuperarse pese a algunos inconvenientes con la estrategia.

Así llegó Franco Colapinto al autódromo de Spa- Francorchamps, con look futbolero y portando banderas y camiseta de la Selección argentina, que este domingo enfrenta a España en la final del Mundial 2026.

También sumó a su felicidad su anhelo por ver a la Selección argentina frente a España, y señaló en sus redes sociales: "¡¡¡Top ten. Gran comienzo de domingo!!! Muy buena carrera sumando puntos en mi pista favorita, después de un finde complicado", expresó, para luego sumar: "¡Ahora viene lo lindo. Dale Selecciónnnnnn!".

Incluso tuvo un cruce jocoso con un periodista español que lo queso entrevistar en la previa- "¡¡¡Uhh el español... el español me quiere hacer notas hoy!!!", dijo risueño. Ante la insistencia del ibérico, el bonarense le explicó: "Hoy no, la verdad que no debería. Hasta con mi entrenador me estoy llevando mal hoy. Estamos con mala onda", se disculpó.

Franco Colapinto también tuvo un guiño hacia la Selección argentina de fútbol, haciendo un "Topo Gigio" en el autódromo de Spa- Francorchamps.

Respecto a la carrera de este domingo, por la 10° fecha de la temporada, dijo: "Contento. Fue una buena carrera. Obviamente feliz con el resultado, por haber sumado un punto viniendo 12°, 13°, recuperé puestos", expresó.

El argentino explicó que la neutralización de la prueba alteró parte de su planificación y complicó el rendimiento de los neumáticos medios. "Tuve un poco de mala suerte con la parada bajo Virtual Safety Car. Con las gomas medias me estaba costando un poco, tuve graining (desgaste irregular) y se me vino un poco la goma. Me estaba costando en cuanto al ritmo", detalló.

Franco Colapinto tuvo una gran actuación en Bélgica, pese a los nervios confesados por la final del Mundial 2026.

El buen ritmo con los neumáticos duros

Franco Colapinto aseguró que el rendimiento de su Alpine A526 mejoró considerablemente una vez que montó el compuesto duro.

"Cuando puse las duras iba bien, iba rápido. Después era complicado porque con las rectas largas se acercaban mucho los demás cuando estaba delante de ellos", explicó.

Además, destacó algunos de los adelantamientos que protagonizó durante la carrera: "Lindos sobrepasos, lindas maniobras. Con (Luca) Ghiotto también una linda maniobra".

Para cerrar, el piloto argentino nacido en Pilar, Buenos Aires, remarcó la importancia de haber vuelto a sumar puntos para el equipo. "Fue un buen fin de semana y sumar puntos con un auto al que le está costando es positivo", concluyó.