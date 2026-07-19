Ya en los boxes y antes de largar, Franco Colapinto anticipó que éste iba a ser un domingo especial para los argentinos. El piloto de Alpine mostró su "argentinidad" al confesar sus nervios sobre la final del Mundial 2026, más allá de la carrera que le tocaba disputar minutos más tarde.
Franco Colapinto habló sobre el Gran Premio de Bélgica y los nervios por la final de Mundial 2026
Franco Colapinto logró el 10° puesto en el Gran Premio de Bélgica, se mostró feliz por el punto que sumó y habló de la final del Mundial 2026
El piloto argentino tuvo una excelente largada y un manejo finísimo para poder superar rivales y finalizar en el 10° puesto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, sumando un punto para el campeonato. Pero su corazoncito futbolero en la previa lo llevó a declarar al periodista de ESPN que "Estoy más nervioso por el partido que por la carrera. Ojalá que sea un buen día conmigo y después con la Selección".
Franco Colapinto hizo lo suyo para que sea "un buen día" para los argentinos
El pilarense, piloto del equipo Alpine protagonizó una gran largada en el circuito de Spa-Francorchamps, avanzó posiciones en las primeras vueltas y, tras una sólida defensa sobre su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, logró mantenerse dentro de la zona de puntos hasta la bandera a cuadros.
Colapinto: "Fue una buena carrera"
Tras la competencia disputada en el circuito Spa- Francorchamps, Colapinto destacó el trabajo realizado durante las 44 vueltas y valoró haber podido recuperarse pese a algunos inconvenientes con la estrategia.
También sumó a su felicidad su anhelo por ver a la Selección argentina frente a España, y señaló en sus redes sociales: "¡¡¡Top ten. Gran comienzo de domingo!!! Muy buena carrera sumando puntos en mi pista favorita, después de un finde complicado", expresó, para luego sumar: "¡Ahora viene lo lindo. Dale Selecciónnnnnn!".
Incluso tuvo un cruce jocoso con un periodista español que lo queso entrevistar en la previa- "¡¡¡Uhh el español... el español me quiere hacer notas hoy!!!", dijo risueño. Ante la insistencia del ibérico, el bonarense le explicó: "Hoy no, la verdad que no debería. Hasta con mi entrenador me estoy llevando mal hoy. Estamos con mala onda", se disculpó.
Respecto a la carrera de este domingo, por la 10° fecha de la temporada, dijo: "Contento. Fue una buena carrera. Obviamente feliz con el resultado, por haber sumado un punto viniendo 12°, 13°, recuperé puestos", expresó.
El argentino explicó que la neutralización de la prueba alteró parte de su planificación y complicó el rendimiento de los neumáticos medios. "Tuve un poco de mala suerte con la parada bajo Virtual Safety Car. Con las gomas medias me estaba costando un poco, tuve graining (desgaste irregular) y se me vino un poco la goma. Me estaba costando en cuanto al ritmo", detalló.
El buen ritmo con los neumáticos duros
Franco Colapinto aseguró que el rendimiento de su Alpine A526 mejoró considerablemente una vez que montó el compuesto duro.
"Cuando puse las duras iba bien, iba rápido. Después era complicado porque con las rectas largas se acercaban mucho los demás cuando estaba delante de ellos", explicó.
Además, destacó algunos de los adelantamientos que protagonizó durante la carrera: "Lindos sobrepasos, lindas maniobras. Con (Luca) Ghiotto también una linda maniobra".
Para cerrar, el piloto argentino nacido en Pilar, Buenos Aires, remarcó la importancia de haber vuelto a sumar puntos para el equipo. "Fue un buen fin de semana y sumar puntos con un auto al que le está costando es positivo", concluyó.