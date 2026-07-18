La Selección argentina enfrenta a España en búsqueda de la cuarta estrella: hora, TV y formaciones

Recordemos que la Albiceleste terminó con puntaje ideal en el Grupo J, donde venció a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). En 16avos de final dejó en el camino a Cabo Verde (3-2), en octavos a Egipto (3-2), en cuartos a Suiza (3-1) y en semifinales a Inglaterra (2-1).

Pensando en la final de este domingo ante España, Lionel Scaloni tiene dos dudas a la hora de armar el equipo titular que saltará al campo de juego del MetLife Stadium.

La primera pasa por el lateral derecho. Como a lo largo del Mundial 2026, el DT tendrá que elegir entre Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. Mientras que la segunda está en mitad de cancha: se mantiene Giuliano Simeone o retorna al 11 Rodrigo De Paul.

España jugará la segunda final de su historia

Luego de coronarse en la edición de Sudáfrica 2010, cuando España añzó la primera (y única) Copa del Mundo de su historia, los europeos están a 90 minutos de su segunda estrella.

Su camino inició con siete de nueve puntos posibles en el Grupo H. Allí empató con Cabo Verde (0-0) y venció a Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0). En 16avos de final le ganó a Austria (3-0), en octavos a Portugal (1-0), en cuartos a Bélgica (2-1) y en semifinales a Francia (2-0).

Pese a que Pedro Porro y Lamine Yamal se entrenaron diferenciados, Luis de la Fuente tiene decidido repetir el mismo equipo titular que le ganó a Los Blues el pasado martes, cuando sellaron la clasificación al partido por el título en el Mundial 2026.

Probables formaciones