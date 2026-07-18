Así es el pueblo fantasma argentino de nombre muy curioso: no tiene agua ni luz y viven solo 2 personas

Su rutina gira en torno a la cría de animales y a los ingresos que obtienen por el alquiler de terrenos a algunas empresas, entre ellas Vialidad Nacional.

La casa donde residen refleja las condiciones del lugar: está construida con ladrillos de adobe, maderas y distintos remiendos. Además, no cuentan con agua potable ni electricidad. Para afrontar esas carencias utilizan paneles solares y reciben agua que les provee la municipalidad.

Matagusanos se encuentra en una región de paisajes montañosos y áridos, característicos de San Juan, donde predominan las altas temperaturas durante el verano y el intenso frío en invierno. Queda en el departamento Albardón, a 40 kilómetros al norte de la ciudad capital.

Incluso el origen de su nombre sigue siendo un misterio. Los hermanos Díaz sostienen que podría estar relacionado con las condiciones climáticas de la zona, que afectarían indirectamente a insectos como los gusanos.

Con apenas 2 habitantes y una historia marcada por el auge del tren y la posterior despoblación, Matagusanos se convirtió en uno de esos rincones de Argentina donde el tiempo parece haberse detenido, conservando intacta la memoria de un pasado que alguna vez prometió un futuro muy distinto.