Así es el pueblo fantasma argentino de nombre muy curioso: no tiene agua ni luz y viven solo 2 personas

En el corazón de San Juan existe un pueblo que parece detenido en el tiempo. Se llama Matagusanos, fue fundado en 1930 y, aunque alguna vez tuvo un importante crecimiento gracias al Ferrocarril Belgrano, hoy es considerado un pueblo fantasma con un dato que impacta: solo está habitado por 2 personas.
El lugar alcanzó su mayor desarrollo cuando el tren lo conectó con otras localidades de la provincia. Sin embargo, ese progreso comenzó a desaparecer tras el terremoto de San Juan de 1944 y el posterior declive del servicio ferroviario, factores que llevaron al abandono casi total del poblado.
El Pueblo Matagusanos: una vida sin agua potable ni electricidad
Actualmente, los únicos habitantes permanentes son los hermanos Francisca y Florencio Díaz, quienes mantienen vivo al pueblo pese a las dificultades.
Su rutina gira en torno a la cría de animales y a los ingresos que obtienen por el alquiler de terrenos a algunas empresas, entre ellas Vialidad Nacional.
La casa donde residen refleja las condiciones del lugar: está construida con ladrillos de adobe, maderas y distintos remiendos. Además, no cuentan con agua potable ni electricidad. Para afrontar esas carencias utilizan paneles solares y reciben agua que les provee la municipalidad.
Matagusanos se encuentra en una región de paisajes montañosos y áridos, característicos de San Juan, donde predominan las altas temperaturas durante el verano y el intenso frío en invierno. Queda en el departamento Albardón, a 40 kilómetros al norte de la ciudad capital.
Incluso el origen de su nombre sigue siendo un misterio. Los hermanos Díaz sostienen que podría estar relacionado con las condiciones climáticas de la zona, que afectarían indirectamente a insectos como los gusanos.
Con apenas 2 habitantes y una historia marcada por el auge del tren y la posterior despoblación, Matagusanos se convirtió en uno de esos rincones de Argentina donde el tiempo parece haberse detenido, conservando intacta la memoria de un pasado que alguna vez prometió un futuro muy distinto.
En pocas palabras
- Matagusanos: pueblo sanjuanino fundado en 1930, hoy fantasma con 2 habitantes.
- Historia: creció con el ferrocarril, decayó tras el terremoto de 1944 y el declive del tren.
- Realidad actual: sus únicos habitantes viven sin agua ni luz, sustentados por paneles solares y cría de animales.