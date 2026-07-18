Mucho antes de conquistar el mundo con la camiseta de la Selección argentina, Julián Álvarez dio sus primeros pasos en un pequeño pueblo cordobés donde el fútbol y el campo forman parte de la vida cotidiana. Se trata de Calchín, una localidad del departamento Río Segundo que cuenta con 1.165 casas y poco más de 2.900 habitantes.
Así es el pueblo de apenas 1.165 casas donde se crió Julián Álvarez, crack de Argentina y figura del Mundial
Calchín, en Córdoba, es un pueblo que combina tradición agrícola y pasión futbolera. Allí comenzó la historia de una de las estrellas de la Selección argentina
Ubicado a unos 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Calchín basa su economía en la agricultura y la ganadería. También se destacan la producción de alfalfa, los tambos, las cerealeras, la fabricación de megafardos y la elaboración de quesos. Y por supuesto, agreguemos, la creación de cracks.
Con 2.427 habitantes en la zona urbana y 541 en el área rural, el pueblo conserva el ritmo típico del interior argentino. Su nombre, de origen quichua, significa "paraje salado".
El pueblo donde nació Julián Álvarez, el crack de la Selección Argentina
Fue en el Club Atlético Calchín donde el delantero conocido como "La Araña" comenzó a jugar al fútbol desde las categorías infantiles. Allí desarrolló sus primeras habilidades antes de ser descubierto por un cazatalentos que lo llevó a continuar su formación en las inferiores de River Plate.
El vínculo entre el futbolista y su pueblo sigue intacto. En reconocimiento a su trayectoria, la cancha del club lleva su nombre y Julián fue distinguido como ciudadano ilustre de la localidad. Además, en Calchín conoció a Emilia Ferrero, su actual pareja y madre de su hijo Amadeo.
Pese a su tamaño, la localidad dispone de una amplia red de instituciones, entre ellas municipio, cooperativa de electricidad, banco, Correo Argentino, Registro Civil, establecimientos educativos de todos los niveles, polideportivo, salón de usos múltiples, pileta de natación, Club de Abuelos, Centro de Jubilados, Club de Caza y Pesca, Jockey Club y la Capilla Santa Teresa, además de dos iglesias evangélicas. De todo.
Tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Julián Álvarez regresó a Calchín para celebrar junto a sus vecinos. Desde entonces, el pequeño pueblo cordobés quedó definitivamente asociado al nombre de uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial.
En pocas palabras
- Calchín: el pueblo cordobés de 1.165 casas donde se crió Julián Álvarez.
- Economía y Origen: basada en agricultura y ganadería, su nombre significa "paraje salado".
- Impacto Futbolístico: la localidad quedó asociada al crack tras su consagración en el Mundial 2022.