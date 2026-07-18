Así es el pueblo de apenas 1.165 casas donde se crió Julián Álvarez, crack de Argentina y figura del Mundial

Desde arriba Calchín, el pueblo de Julián Álvarez. Foto: gentileza

El pueblo donde nació Julián Álvarez, el crack de la Selección Argentina

Fue en el Club Atlético Calchín donde el delantero conocido como "La Araña" comenzó a jugar al fútbol desde las categorías infantiles. Allí desarrolló sus primeras habilidades antes de ser descubierto por un cazatalentos que lo llevó a continuar su formación en las inferiores de River Plate.

El vínculo entre el futbolista y su pueblo sigue intacto. En reconocimiento a su trayectoria, la cancha del club lleva su nombre y Julián fue distinguido como ciudadano ilustre de la localidad. Además, en Calchín conoció a Emilia Ferrero, su actual pareja y madre de su hijo Amadeo.

Al ganar la Premier con el Manchester City, Julián Álvarez celebró con la bandera argentina y el nombre de su pueblo. Foto: archivo

Pese a su tamaño, la localidad dispone de una amplia red de instituciones, entre ellas municipio, cooperativa de electricidad, banco, Correo Argentino, Registro Civil, establecimientos educativos de todos los niveles, polideportivo, salón de usos múltiples, pileta de natación, Club de Abuelos, Centro de Jubilados, Club de Caza y Pesca, Jockey Club y la Capilla Santa Teresa, además de dos iglesias evangélicas. De todo.

Tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Julián Álvarez regresó a Calchín para celebrar junto a sus vecinos. Desde entonces, el pequeño pueblo cordobés quedó definitivamente asociado al nombre de uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial.