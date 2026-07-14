El pueblo "inglés" en Argentina con 3.000 fanáticos de La Scaloneta: un paraíso de 460 años de historia

El impresionante legado incaico a pasos del pueblo con nombre inglés, pero con acento argentino

A solo unos kilómetros del casco urbano se encuentra uno de los mayores tesoros arqueológicos de la región: las ruinas de Shincal de Quimivil. Este imponente sitio de origen incaico es una prueba viviente de la convivencia entre las culturas indígenas y la posterior llegada española.

Londres, el pueblo catamarqueño de 3.000 habitantes. Ideal para una escapadita. Foto: gentileza

Pero, ¿cómo llegar? Bueno, para acceder a este oasis catamarqueño desde la capital provincial, San Fernando del Valle de Catamarca, hay que recorrer unos 279 kilómetros (aproximadamente tres horas de viaje) transitando primero las rutas nacionales 38 y 60, para empalmar finalmente con la Ruta 40. Las vistas de cerros y quebradas durante el trayecto son una verdadera maravilla.

El verdadero encanto de Londres radica en su ritmo pausado y la hospitalidad de los vecinos. Según sus propios pobladores, sus calles empedradas invitan a caminar sin apuro, descubriendo museos modestos y antiguas construcciones coloniales. Es conocido como la cuna de la nuez confitada, destaca por su microclima e historia.

Según historiadores, fue nombrado así en honor al matrimonio del rey de España, Felipe II, y la reina María Tudor de Inglaterra en 1558. Su nombre original completo fue "Londres de la Nueva Inglaterra", ya que Inglaterra pasó a estar temporalmente ligada a la corona española.

Se llamará Londres y su historia estará ligada a Inglaterra, pero el pueblo es argentino. Y lleno de fanáticos de Messi. Foto: archivo

Con una gastronomía local exquisita basada en productos regionales, miradores naturales y senderos por explorar, este rincón argentino con nombre inglés es la parada obligada para quienes necesitan desconectar por completo de la rutina.

Y sí, parece una rareza. Se llama Londres, pero está lleno de argentinos, bien argentinos. Que claramente hinchan por Messi y la Scaloneta. Como deber ser.