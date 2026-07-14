La previa del Argentina-Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 está encendidísima. Prácticamente no se habla de otra cosa en ambos países y la expectativa es tan gigante como histórica. En ese marco, bueno es destacar al pueblo "inglés" que existe en nuestra tierra con tan solo 3.000 habitantes que es un verdadero paraíso.
El pueblo "inglés" en Argentina con 3.000 fanáticos de La Scaloneta: un paraíso de 460 años de historia
En la previa del Argentina-Inglaterra por el Mundial, un pintoresco pueblo "inglés" de solo 3.000 personas ofrece paz y ruinas incas. Es la segunda ciudad más antigua del país
Y si estás planeando tu próximo viaje por el norte del país y buscás un destino que combine historia, mística y paisajes espectaculares lejos de las multitudes, hay un lugar en Catamarca que te va a sorprender, empezando por su nombre: Londres. Esta pintoresca villa cautiva a quienes transitan la mítica Ruta Nacional 40 gracias a su imponente entorno serrano y una tranquilidad envidiable. Con nombre inglés, pero tradiciones bien argentinas.
Conozcamos un poco de qué se trata. Fundada originalmente en 1558 por Juan Pérez de Zurita, ostenta con orgullo el título de ser la segunda ciudad más antigua de toda la Argentina, quedando únicamente por detrás de Santiago del Estero. Debido a diversos conflictos de la época colonial, el asentamiento tuvo que ser trasladado y refundado en cinco oportunidades a lo largo de los siglos, lo que dotó al lugar de una resiliencia y una riqueza cultural únicas.
El impresionante legado incaico a pasos del pueblo con nombre inglés, pero con acento argentino
A solo unos kilómetros del casco urbano se encuentra uno de los mayores tesoros arqueológicos de la región: las ruinas de Shincal de Quimivil. Este imponente sitio de origen incaico es una prueba viviente de la convivencia entre las culturas indígenas y la posterior llegada española.
Pero, ¿cómo llegar? Bueno, para acceder a este oasis catamarqueño desde la capital provincial, San Fernando del Valle de Catamarca, hay que recorrer unos 279 kilómetros (aproximadamente tres horas de viaje) transitando primero las rutas nacionales 38 y 60, para empalmar finalmente con la Ruta 40. Las vistas de cerros y quebradas durante el trayecto son una verdadera maravilla.
El verdadero encanto de Londres radica en su ritmo pausado y la hospitalidad de los vecinos. Según sus propios pobladores, sus calles empedradas invitan a caminar sin apuro, descubriendo museos modestos y antiguas construcciones coloniales. Es conocido como la cuna de la nuez confitada, destaca por su microclima e historia.
Según historiadores, fue nombrado así en honor al matrimonio del rey de España, Felipe II, y la reina María Tudor de Inglaterra en 1558. Su nombre original completo fue "Londres de la Nueva Inglaterra", ya que Inglaterra pasó a estar temporalmente ligada a la corona española.
Con una gastronomía local exquisita basada en productos regionales, miradores naturales y senderos por explorar, este rincón argentino con nombre inglés es la parada obligada para quienes necesitan desconectar por completo de la rutina.
Y sí, parece una rareza. Se llama Londres, pero está lleno de argentinos, bien argentinos. Que claramente hinchan por Messi y la Scaloneta. Como deber ser.