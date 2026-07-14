Alfredo Cornejo prepara una carta para Francia luego de las declaraciones racistas de Hebe Casado

El subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla.

Francia ratificó la sanción contra Hebe Casado

El lunes, Romain Nadal volvió a defender la decisión de declarar "persona no grata" a la vicegobernadora y sostuvo que no puede compartir reuniones de cooperación bilateral con una funcionaria que realizó "declaraciones abiertamente racistas".

"El racismo no es una opinión, es un delito", afirmó el diplomático, quien además invitó públicamente a Casado a escuchar la homilía pronunciada el 9 de Julio por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en la que advirtió sobre "los caminos peligrosos" de la discriminación y la xenofobia.

La declaración de "persona no grata" implica que la vicegobernadora no podrá participar de actividades oficiales organizadas por la Embajada de Francia ni de reuniones institucionales en las que esa representación diplomática esté presente.

La denuncia penal contra la vicegobernadora

En paralelo al conflicto diplomático, el abogado Alfredo Guevara presentó una denuncia penal contra Hebe Casado por el presunto delito previsto en la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios.

La presentación sostiene que la vicegobernadora habría incitado al odio y la discriminación al referirse a la Selección francesa como un "equipo africano".

Según el denunciante, esas expresiones niegan la nacionalidad francesa de los jugadores por su origen o color de piel y reproducen estereotipos discriminatorios sobre las personas de ascendencia africana.

Además, menciona como antecedente otras declaraciones públicas de Casado que considera polémicas, entre ellas sus expresiones sobre los 30.000 desaparecidos y sus críticas a determinadas carreras universitarias.

El Gobierno había tomado distancia de los dichos de Casado

Antes de que se conociera el envío de la carta de Cornejo, desde Casa de Gobierno insistían en que el mensaje publicado por Hebe Casado había sido realizado "en su ámbito privado" y que no representaba la posición institucional de la Provincia.

También sostenían que la decisión adoptada por la Embajada de Francia afectaba exclusivamente a la vicegobernadora y no a la relación entre Mendoza y el país europeo.

Desde Casa de Gobierno habían afirmado que los dichos racistas de Hebe Casado no reflejaban la opinión de la Provincia.

La relación entre Mendoza y Francia

El conflicto ocurre en un momento de estrecha cooperación entre Mendoza y Francia en áreas como la vitivinicultura, el turismo, la educación y la promoción de inversiones.

En febrero de este año, Alfredo Cornejo participó en Wine Paris junto a 72 bodegas mendocinas para impulsar exportaciones y firmó acuerdos vinculados a la realización de Vinexpo Explorer Mendoza 2026 y al ingreso de la provincia a la World Origins Alliance (WOA).

Meses antes, el gobernador también había visitado Francia junto al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, oportunidad en la que el municipio firmó un convenio de cooperación con La Cité du Vin, el principal museo del vino de Burdeos, para promover intercambios turísticos y culturales.