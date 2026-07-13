Ni en bolsas ni en la heladera: cómo guardar las papas para evitar que les salgan brotes

Otro aspecto fundamental es elegir el lugar adecuado para guardarlas. Las papas se conservan mejor en un ambiente fresco, oscuro y con buena circulación de aire. Por este motivo, la heladera no es la mejor alternativa. La humedad que se genera en el interior puede afectar su textura y acelerar su deterioro, además de alterar parte de su composición.

Aprendé a guardar las papas para conservar su frescura.

Tampoco es recomendable utilizar bolsas de plástico. Este material retiene la humedad e impide que las papas respiren correctamente, creando un ambiente propicio para la aparición de brotes o incluso de moho. En cambio, lo más aconsejable es colocarlas en una bolsa de tela o de arpillera, materiales que permiten una adecuada ventilación.

Para mejorar aún más la conservación, se puede colocar una hoja de papel de diario en el fondo de la bolsa o del recipiente donde se almacenan. El papel ayuda a absorber el exceso de humedad, manteniendo un ambiente más seco y favoreciendo que las papas permanezcan firmes durante más tiempo.

Esta es la mejor forma de conservar las papas.

Por qué no debemos comer una papa con brotes

Si una papa ya desarrolló brotes, lo más prudente es evitar consumirla, especialmente si estos son numerosos o el tubérculo presenta zonas verdes. La germinación activa un mecanismo de defensa natural que incrementa la producción de solanina y chaconina, dos compuestos conocidos como glicoalcaloides. En cantidades elevadas, estas sustancias pueden provocar malestares como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Además, existe un aspecto importante que muchas personas desconocen: la solanina no desaparece al cocinar las papas. Es decir, hervirlas, freírlas o llevarlas al horno no elimina completamente este compuesto tóxico. Por eso, la mejor estrategia sigue siendo prevenir la aparición de brotes mediante un almacenamiento adecuado y desechar aquellas que ya muestran signos evidentes de deterioro.