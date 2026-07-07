Cómo hacer tortilla de papas con cebolla: la receta de la auténtica preparación casera

La tortilla de papas es un plato clásico originario de España, que se prepara mucho en Argentina y se hace con una receta fácil de llevar a cabo. Bien doradita por fuera y con cebolla, queso, huevo u perejil fresco por dentro, esta receta es la debilidad de muchas personas.
Con origen en la región de Extremadura en 1798, la tortilla de papas es un clásico que se destaca por su sabor y sus diferentes maneras de prepararlas.
Se hace muy fácil de hacer, saca del apuro cuando las ideas para cocinar son pocas y sobre todo, es un respiro para el bolsillo.
La tortilla de papas es uno de los platos distinguidos en los bodegones y restaurantes de la Argentina. Tiene mucha salida y, además de tener a la papa como ingrediente protagonista, se puede hacer con otras verduras.
Receta de tortilla de papas, ingredientes
- 5 papas medianas
- 1 cebolla grande
- 6 huevos
- 200 gramos de queso fresco (cremoso)
- Perejil fresco
Receta de tortilla de papas, paso a paso
- El primer paso de la receta consiste en preparar las papas. Pelar, lavar y secar con un repasador seco. Cortar en cubitos y freír en bastante aceite para que no absorban mucho de este producto vegetal. Reservar.
- Pelar la cebolla y cortar en juliana. Saltear en una sartén hasta que quede transparente. Reservar.
- Llevar las papas doradas y la cebolla salteada en un recipiente. Agregar los huevos perejil fresco picado. Revolver hasta que se fusionen todos los ingredientes.
- Untar con aceite una sartén y llevar al fuego. Colocar la mitad de la preparación. Cortar el queso en fetas y repartirlas por encima, para luego tapar con la otra mitad de la preparación.
- Despegar con una espátula la tortilla de papas de los bordes y dar vuelta con la ayuda de un plato o tapa de una olla.
- Cocinar hasta que adquiera un color uniforme y dorado.