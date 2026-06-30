Receta de porotos en escabeche caseros: cómo se hace la exquisita preparación

Siempre es una buena oportunidad para preparar algo rico y compartir con amigos, familiares o alguien especial. En este caso, no hay nada como la receta de porotos en escabeche bien condimentaditos, con un sabor especial.
Siempre protagonistas de una entrada, esta receta de porotos es la reina cuando aparece en una picada, robándose toda la atención.
Los que ya tuvieron la bendición de degustar esta receta, seguramente habrán dado gracias por probar una de las bondades culinarias más ricas que se pueden preparar en escabeche.
Con la medida justa de los ingredientes y un sabor aliñadito especial, esta receta se puede preparar todo el año.
Para que salgan tiernos, cremosos y llenos de sabor, esta es la mejor manera de preparar la receta:
Receta de porotos en escabeche, ingredientes
Preparar esta receta es muy fácil y se hace con estos ingredientes, esenciales para poder llevar a cabo el paso a paso:
Ingredientes
- 1/2 kilo de porotos pallares
- 1 diente de ajo mediano o chico picado
- Perejil picado
- Sal y pimienta
- 1 cucharada de pimentón
- 1 cucharada de orégano
- 1 cucharada de ají molido
- 1/2 cebolla
- 1/2 pimiento rojo y medio pimiento verde, ambos picados
- 250 cc de aceite de girasol
- 250 cc de vinagre blanco
- 6 hojas de laurel
Receta de porotos en escabeche, paso a paso
- El primer paso consiste en colocar los porotos en remojo toda la noche, en un recipiente con agua. Es opcional cambiarle el agua de vez en cuando, o acelerar el proceso, hirviendo los porotos en olla a presión, por alrededor de unos 20 minutos.
- Luego de que hayan sido hervidos y que quedaron cremosos, colocarlos en otro recipiente e ir sumándole las verduras picadas.
- Sumar las diferentes especies, vinagre y aceite.
- Revolver bien todos los ingredientes y comenzar a llenar frascos esterilizados.
- Se recomienda rellenar los frascos con aceite, llevar a la heladera y consumir cuando se desee.