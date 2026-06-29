Cómo hacer panqueques caseros con harina común: la receta de masa esponjosa e irresistible

Hay algunas comidas que son más populares que otras y llevan estas delicias hechas con masa líquida, como los canelones o rellenos con dulce de leche. En ambos casos, los panqueques se elaboran con los mismos ingredientes y mismos pasos a seguir.

Esta receta puede ir variando de acuerdo a la comida que se quiera preparar con panqueques. Es decir, se pueden hacer más gruesos y compactos para que no se desarmen, dependiendo el relleno a utilizar.

Receta de panqueques caseros, ingredientes

Se necesitan estos ingredientes para poder elaborar esta receta de panqueques caseros, que salen para chuparse los dedos:

Ingredientes

2 huevos

220 gramos de harina 0000

1/2 cucharadita de sal

1/2 litro de leche

Receta de panqueques caseros, paso a paso