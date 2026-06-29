Cómo hacer panqueques caseros con harina común: la receta de masa esponjosa e irresistible

Si hay una receta que brilla por su textura y sabor, es la de panqueques caseros. Estos manjares de masa son una bendición de la cocina, ya que son dueños de un sabor con los que se puede hacer distintas preparaciones, como unos ricos canelones o rellenos de dulce de leche.
Los panqueques se preparan con simples ingredientes que uno generalmente tiene en casa, y un paso a paso que todo el mundo puede realizar.
Esta receta de panqueques, que salen esponjosos en su interior y crujientes en los bordes, se pueden emplear en diferentes platos.
Hay algunas comidas que son más populares que otras y llevan estas delicias hechas con masa líquida, como los canelones o rellenos con dulce de leche. En ambos casos, los panqueques se elaboran con los mismos ingredientes y mismos pasos a seguir.
Esta receta puede ir variando de acuerdo a la comida que se quiera preparar con panqueques. Es decir, se pueden hacer más gruesos y compactos para que no se desarmen, dependiendo el relleno a utilizar.
Receta de panqueques caseros, ingredientes
Se necesitan estos ingredientes para poder elaborar esta receta de panqueques caseros, que salen para chuparse los dedos:
Ingredientes
- 2 huevos
- 220 gramos de harina 0000
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 litro de leche
Receta de panqueques caseros, paso a paso
- La receta empieza colocando los huevos en un recipiente junto con la sal y la leche.
- Empezar a batir los ingredientes e ir incorporando de a poco la harina. Procurar ir revolviendo constantemente para que no se formen grumos. Cuando ya se logró una consistencia homogénea, dejar reposar en heladera por unos 20 minutos.
- Colocar una sartén con manteca o aceite a fuego medio-alto. Con un cucharón, verter la preparación en la sartén y comenzar a cocinar. Ir dando vuelta a medida de qué los panqueques tomen un color dorado. Repetir esta acción hasta que se alcance la cantidad de panqueques deseada.