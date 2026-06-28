El corte de carne para el asado y la receta de moda que es la debilidad de los carniceros

Siempre hay un corte de carne que toma protagonismo en el asado y muchos no tienen en cuenta. En este caso, este desconocido manjar se ha puesto de moda y se hace con una simple receta, lo están utilizando mucho los expertos parrilleros y se destaca por ser muy tierno y sabroso a la vez.
Este corte de carne no hace más que elevar la calidad del asado. Es por eso que los carniceros lo cocinan muy seguido en el asado.
Se trata de una carne que sale deliciosa a la parrilla, nada tiene que envidiar a los cortes más populares para el asado, ya que es un corte que se destaca por su buena relación precio-calidad, es muy rendidora y se caracteriza por una jugosidad muy marcada.
Con sus tiempos adecuados de cocción a la parrilla y acompañado de una buena ensalada o lo que se prefiera, este corte de carne es muy destacado por los especialistas y cada vez se lo llevan más de las carnicerías y las góndolas de los supermercados.
Receta de corazón de cuadril, una carne sabrosa para el asado
No se puede discutir que la calidad y el sabor de los cortes más populares, como el vacío, las costillas, la punta de espalda y la entrada, están presentes todo el tiempo.
Pero sí se habla de alguna alternativa para la parrilla que siga manteniendo el sabor y la calidad a un precio más económico, es este corte de carne, siendo una decisión acertada y el paladar lo agradecerá.
El corte en cuestión es el corazón de cuadril, una carne que está ganando presencia en la parrilla y ayuda al éxito del asado, siempre y cuando se cocine esta receta con esta serie de recomendaciones:
- El corazón de cuadril que se destaca por ser jugoso y sabroso. Tiene una forma alargada y no presenta mucha grasa.
- Es un corte de carne que se destaca por ser rendidor, fácil de cortar y proviene del centro del cuadril, una pieza que se ubica en una de las partes traseras de la res, entre la nalga y la colita de cuadril.
- Este corte de carne, que no contiene mucha grasa ni nervios, es ideal para las personas que prefieren la carne magra.
- Antes de llevar a la parrilla, sacar media hora antes la carne de la heladera.
- No colocarle muchas brasas y hacerlo siempre lentamente, siempre y cuando se cocine entero.
- Salar de un solo lado y cocinar a fuego medio por unos 40 minutos en total, 20 de cada lado.
- Es bueno acompañar esta carne con pimienta o algún chimichurri especial.