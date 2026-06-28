El corte de carne para el asado y la receta de moda que es la debilidad de los carniceros

Con sus tiempos adecuados de cocción a la parrilla y acompañado de una buena ensalada o lo que se prefiera, este corte de carne es muy destacado por los especialistas y cada vez se lo llevan más de las carnicerías y las góndolas de los supermercados.

Receta de corazón de cuadril, una carne sabrosa para el asado

No se puede discutir que la calidad y el sabor de los cortes más populares, como el vacío, las costillas, la punta de espalda y la entrada, están presentes todo el tiempo.

Pero sí se habla de alguna alternativa para la parrilla que siga manteniendo el sabor y la calidad a un precio más económico, es este corte de carne, siendo una decisión acertada y el paladar lo agradecerá.

El corte en cuestión es el corazón de cuadril, una carne que está ganando presencia en la parrilla y ayuda al éxito del asado, siempre y cuando se cocine esta receta con esta serie de recomendaciones:

El corazón de cuadril que se destaca por ser jugoso y sabroso. Tiene una forma alargada y no presenta mucha grasa.

Es un corte de carne que se destaca por ser rendidor, fácil de cortar y proviene del centro del cuadril, una pieza que se ubica en una de las partes traseras de la res, entre la nalga y la colita de cuadril.