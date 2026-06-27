El arco político tomó la renuncia de Adorni con ironías y una importante dosis de grieta

Hace meses que la presidenta del Senado tira y recibe dardos. Y esta vez no fue la excepción.

Hebe Casado habló de ética y credibilidad

Por su parte, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, retuiteó a otra figura que viene marcando un matiz respecto a la postura oficialista de defender a ultranza a Manuel Adorni.

La senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, posteó un mensaje donde resaltaba la necesidad de "confianza y ética" para profundizar "el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo"; a lo que Hebe replicó: "Para lograr (sic) la batalla cultural se necesita confianza".

Myriam Bregman: "Otro arrogante que se va"

Desde la izquierda, Myriam Bregman (PTS/Frente de izquierda) definió a Adorni como "otro arrogante que se va" y lo asoció con la salida de Luis Espert, quien también se alejó de la gestión en medio de denuncias por negocios non sanctos.

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