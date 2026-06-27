La esperada renuncia del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni hizo que muchos que tenían preparada su opinión finalmente la volcaran a las redes. Así fue durante la tarde y noche de este sábado, cuando desde diversas latitudes del arco político empezaron a circular ironías y, en el otro extremo del espectro, defensas y justificaciones.
El arco político tomó la renuncia de Adorni con ironías y una importante dosis de grieta
La salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni provocó una catarata de reacciones políticas, con ironías, críticas y defensas desde distintos sectores
Adorni se fue y la Justicia lo investiga por corrupción. Esos son los hechos; junto a la evidencia de que su tono de hartazgo ante la "inferioridad" de los periodistas probablemente no volverá a las conferencias de prensa del gobierno nacional (esperemos). El resto, como se verá en las próximas líneas, son interpretaciones diversas que tienen que ver con la forma en que cada uno ve al mundo.
Victoria Villarruel quería ver los comentarios
Acaso una de las reacciones más ocurrentes fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, enfrentada con la cúpula del Ejecutivo porque su perfil conservador/nacionalista se saca chispas con el ultraliberalismo que propugna Milei.
Hace meses que la presidenta del Senado tira y recibe dardos. Y esta vez no fue la excepción.
Hebe Casado habló de ética y credibilidad
Por su parte, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, retuiteó a otra figura que viene marcando un matiz respecto a la postura oficialista de defender a ultranza a Manuel Adorni.
La senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, posteó un mensaje donde resaltaba la necesidad de "confianza y ética" para profundizar "el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo"; a lo que Hebe replicó: "Para lograr (sic) la batalla cultural se necesita confianza".
Myriam Bregman: "Otro arrogante que se va"
Desde la izquierda, Myriam Bregman (PTS/Frente de izquierda) definió a Adorni como "otro arrogante que se va" y lo asoció con la salida de Luis Espert, quien también se alejó de la gestión en medio de denuncias por negocios non sanctos.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.