Renunció Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete

En marzo pasado, tras un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti, comenzaron a sumarse denuncias en su contra y aparecieron indicios de una suba ilícita de su patrimonio.

En la previa de un nuevo partido de Argentina, se conoció la ya anunciada renuncia de Manuel Adorni, ex Jefe de Gabinete y quien hasta hace unos días fue vocero presidencial.

La carta de Manuel Adorni tras su renuncia

Manuel Adorni presentó su renuncia y aseguró que deja el cargo por el desgaste de los ataques públicos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este sábado su renuncia al presidente Javier Milei y explicó que la decisión responde al impacto que tuvieron sobre él y su entorno los cuestionamientos públicos recibidos durante su gestión. En la carta dirigida al mandatario sostuvo que el principal motivo de su salida es preservar a su familia y a las personas cercanas.

"No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", expresó el ahora exfuncionario, quien además rechazó las acusaciones de corrupción que, según afirmó, marcaron su paso por el Gobierno.

En el texto, Adorni agradeció al presidente por aceptar su dimisión y destacó que se trata de la primera vez, desde el inicio de la gestión el 10 de diciembre de 2023, que toma una decisión contraria a la voluntad de Milei.

"Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", escribió.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

El exfuncionario aseguró que el desgaste acumulado durante los últimos meses terminó por convencerlo de dar un paso al costado. Según explicó, le pidió al Presidente que acompañara su decisión para poder cerrar esta etapa y resguardar a su familia.

Además, cuestionó las versiones que circularon sobre su permanencia en el Gobierno. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", afirmó. También rechazó las especulaciones que atribuían su continuidad en el cargo a supuestas presiones sobre el Presidente y la secretaria general de la Presidencia.

En su carta, Adorni insistió en que abandona la Jefatura de Gabinete convencido de que es la mejor decisión para proteger su vida personal y la de sus allegados, luego de meses de fuerte exposición pública.