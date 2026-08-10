El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes que se publicó el llamado a licitación para construir el nuevo Control Unificado Mendoza–San Juan, que estará ubicado sobre la Ruta 40, en el departamento de Las Heras.
Mendoza llamó a licitación para construir el nuevo control unificado con San Juan en Ruta 40
La obra sobre la Ruta 40 demandará más de $5.100 millones y concentrará los controles de seguridad y fitosanitarios
La obra demandará una inversión superior a los $5.100 millones y permitirá concentrar en un mismo complejo los controles de seguridad y fitosanitarios que actualmente realizan ambas provincias.
“Vamos a unificar los controles de seguridad y fitosanitarios para reducir las demoras, ordenar el tránsito y hacer más ágil y seguro el paso entre ambas provincias”, explicó Cornejo a través de una publicación en X.
Cómo será el nuevo control unificado sobre la Ruta 40
El proyecto será ejecutado en el kilómetro 42 de la Ruta 40, en la zona de San José, y contempla la ampliación y renovación de la infraestructura existente.
Según detalló el gobernador, se construirán nuevos carriles, playas diferenciadas para automóviles, colectivos y camiones, áreas destinadas a los controles y otras mejoras en el complejo.
La iniciativa busca que los vehículos y las personas que circulen entre Mendoza y San Juan atraviesen un único procedimiento, con el objetivo de reducir las demoras y reforzar la seguridad en el principal corredor que comunica a ambas provincias.
Mendoza y San Juan financiarán la obra en partes iguales
El llamado a licitación constituye un nuevo paso dentro del convenio firmado por Cornejo y el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, posteriormente ratificado por Mendoza mediante el Decreto 1.346.
El acuerdo estableció que cada provincia aportará el 50% del financiamiento necesario para concretar el proyecto. Mendoza y San Juan también deberán designar representantes para supervisar la obra y coordinar su puesta en funcionamiento.
El convenio tendrá una vigencia de 10 años, con la posibilidad de renovarse automáticamente. Su propósito es reunir en un mismo predio la infraestructura y el personal destinados a los controles correspondientes a ambas jurisdicciones.
En pocas palabras
- Obra: Mendoza licita control unificado con San Juan en Ruta 40, con inversión de $5.100 millones.
- Objetivo: unificar controles de seguridad y fitosanitarios para agilizar el tránsito entre ambas provincias.
- Financiamiento: ambas provincias aportarán el 50% de la inversión para el nuevo complejo.