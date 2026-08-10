Mendoza llamó a licitación para construir el nuevo control unificado con San Juan en Ruta 40

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; y Marcelo Orrego, el mandatario sanjuanino. Imagen ilustrativa.

Cómo será el nuevo control unificado sobre la Ruta 40

El proyecto será ejecutado en el kilómetro 42 de la Ruta 40, en la zona de San José, y contempla la ampliación y renovación de la infraestructura existente.

Según detalló el gobernador, se construirán nuevos carriles, playas diferenciadas para automóviles, colectivos y camiones, áreas destinadas a los controles y otras mejoras en el complejo.

La iniciativa busca que los vehículos y las personas que circulen entre Mendoza y San Juan atraviesen un único procedimiento, con el objetivo de reducir las demoras y reforzar la seguridad en el principal corredor que comunica a ambas provincias.

Otra recreación del control unificado entre las dos provincia cuyanas. Foto: X.

Mendoza y San Juan financiarán la obra en partes iguales

El llamado a licitación constituye un nuevo paso dentro del convenio firmado por Cornejo y el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, posteriormente ratificado por Mendoza mediante el Decreto 1.346.

El acuerdo estableció que cada provincia aportará el 50% del financiamiento necesario para concretar el proyecto. Mendoza y San Juan también deberán designar representantes para supervisar la obra y coordinar su puesta en funcionamiento.

El convenio tendrá una vigencia de 10 años, con la posibilidad de renovarse automáticamente. Su propósito es reunir en un mismo predio la infraestructura y el personal destinados a los controles correspondientes a ambas jurisdicciones.