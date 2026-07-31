El gobernador Alfredo Cornejo tomará posesión formalmente de la central hidroeléctrica Los Nihuiles, uno de sus activos energéticos. Este acto representa un paso más en un proceso que se viene ordenando hace meses para el llamado a licitación de un nuevo concesionario por 30 años. La empresa Pampa Energía finaliza su operación, aunque podrá formar parte de la ronda licitatoria.
El Gobierno de Mendoza toma posesión de Los Nihuiles: cómo están hoy las centrales del complejo
La provincia se hace cargo formalmente del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles y abre una licitación elegir un nuevo concesario por 30 años
La actividad se concretará este viernes al mediodía en San Rafael, en una recorrida de la que participará la prensa y se abrirán las instalaciones que fueron dañadas por un aluvión en enero del 2025. El anuncio llega en un momento clave: dos de las cuatro centrales del sistema continúan fuera de servicio, según confirmó el gerente general de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) Mauricio Pinti.
"Lo más importante era que salieran los decretos aprobando el pliego y haciendo el llamado en conjunto, y salió tanto de la provincia como de la Nación", resumió Pinti con relación al proceso administrativo.
Y adelantó que tanto la provincia como la Nación publicarán el pliego en sus sitios web una vez lanzado formalmente el proceso.
Aunque prefirió no dar detalles del monto de inversión que deberá afrontar el nuevo concesionario, teniendo en cuenta que debe poner en marcha dos centrales fuera de servicio, sí deslizó que "deberá ser un plan agresivo y con etapas bien definidas".
Sobre el estado real del sistema que recibe hoy la provincia , Pinti recalcó que la primera etapa de la remediación concluyó y que consistió en la limpieza y reacondicionamiento de la infraestructura. Mientras que, la concesionaria que venga, o que puede continuar Pampa Emergía (de ganar la nueva licitación) tendrá que dejar funcionando las centrales 2 y 3.
El estado de situación de Los Nihuiles
A más de un año del aluvión, Pinti dio un panorama de las plantas que hoy están generando electricidad para el sistema interconectado, aunque hizo una salvedad sobre Nihuil 4 y la ubicó "en proceso de puesta en marcha", es decir, activa pero todavía sin alcanzar su régimen pleno y definitivo. Mientras que los Nihuiles 2 y 3 serán la deuda heredada de la empresa nacional o internacional que gane la licitación.
El origen de esa situación se remonta al aluvión de enero de 2025: una creciente extraordinaria del río Atuel provocó el ingreso de agua y sedimentos a las instalaciones y afectó severamente los equipos de generación y sus sistemas auxiliares, dejando a las dos centrales fuera de servicio. Las tareas de limpieza y remediación ya concluyeron una etapa, pero todavía resta la puesta en marcha definitiva, que incluye específicamente la regeneración de las turbinas de ambas plantas y la inversión es millonaria.
Sobre esa deuda pendiente, Pinti fue claro: "Va a quedar en cabeza del próximo concesionario y seguramente a la brevedad, va a ser por las exigencias, obviamente, de inversión, pero también por el "cash flow" que le va a dar al próximo concesionario". Esto quiere decir los ingresos por la venta de energía y el impacto en las regalías que cobra Mendoza.
Y agregó, sobre la urgencia que va a tener el nuevo operador para reactivarlas: "Obviamente va a tener la exigencia también propia de poner en marcha rápidamente todo".
Pinti sumó que un consejo será el encargado de hacer una evaluación de las ofertas en base a una polinómica que determinar la puntuación de los competidores. En este organismo estarán representados Mendoza y Nación.
La salida de servicio de estas dos centrales implicó, además, una fuerte reducción de la capacidad de generación disponible del complejo, que históricamente es uno de los principales aportes hidroeléctricos de Mendoza. Recuperarlas no significa desarrollar generación nueva desde cero, sino poner otra vez en valor una infraestructura que ya existe. Por el momento no trascendió cuál será el monto de inversión exigido para esa tarea, aunque desde el Gobierno de Mendoza señalaron que se tratará de una apuesta fuerte por parte de la empresa que finalmente asuma la concesión.
En pocas palabras
- Toma de posesión: el Gobierno de Mendoza se hace cargo de las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles.
- Estado actual: dos de las cuatro centrales (Nihuil 2 y 3) están fuera de servicio y requieren inversión para su reactivación tras un aluvión.
- Inversión y futuro: el nuevo concesionario deberá invertir para poner en marcha las centrales paradas y se prevé la habilitación de la línea San Rafael-Malargüe.