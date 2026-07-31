El Gobierno de Mendoza toma posesión de Los Nihuiles: cómo están hoy las centrales del complejo

Tapadas de lodo y agua. Así quedaron dos de las cuatro centrales de Los Nihuiles en 2025. Hoy se hará una recorrida y la provincia tomará poseción luego de finalizar la concesión, a cargo de Pampa Energía. Gentileza Matías Pascualetti

Y adelantó que tanto la provincia como la Nación publicarán el pliego en sus sitios web una vez lanzado formalmente el proceso.

Aunque prefirió no dar detalles del monto de inversión que deberá afrontar el nuevo concesionario, teniendo en cuenta que debe poner en marcha dos centrales fuera de servicio, sí deslizó que "deberá ser un plan agresivo y con etapas bien definidas".

Sobre el estado real del sistema que recibe hoy la provincia , Pinti recalcó que la primera etapa de la remediación concluyó y que consistió en la limpieza y reacondicionamiento de la infraestructura. Mientras que, la concesionaria que venga, o que puede continuar Pampa Emergía (de ganar la nueva licitación) tendrá que dejar funcionando las centrales 2 y 3.

Mendoza apuesta a que el nuevo concesionario realice una inversión agresiva en la recuperación de Los Nihuiles 2 y 3.

El estado de situación de Los Nihuiles

A más de un año del aluvión, Pinti dio un panorama de las plantas que hoy están generando electricidad para el sistema interconectado, aunque hizo una salvedad sobre Nihuil 4 y la ubicó "en proceso de puesta en marcha", es decir, activa pero todavía sin alcanzar su régimen pleno y definitivo. Mientras que los Nihuiles 2 y 3 serán la deuda heredada de la empresa nacional o internacional que gane la licitación.

El origen de esa situación se remonta al aluvión de enero de 2025: una creciente extraordinaria del río Atuel provocó el ingreso de agua y sedimentos a las instalaciones y afectó severamente los equipos de generación y sus sistemas auxiliares, dejando a las dos centrales fuera de servicio. Las tareas de limpieza y remediación ya concluyeron una etapa, pero todavía resta la puesta en marcha definitiva, que incluye específicamente la regeneración de las turbinas de ambas plantas y la inversión es millonaria.

El gobernador Alfredo Cornejo, el presidente de Emesa, Mauricio Pinti y la ministra de Energía, Jimena Latorre.

Sobre esa deuda pendiente, Pinti fue claro: "Va a quedar en cabeza del próximo concesionario y seguramente a la brevedad, va a ser por las exigencias, obviamente, de inversión, pero también por el "cash flow" que le va a dar al próximo concesionario". Esto quiere decir los ingresos por la venta de energía y el impacto en las regalías que cobra Mendoza.

Y agregó, sobre la urgencia que va a tener el nuevo operador para reactivarlas: "Obviamente va a tener la exigencia también propia de poner en marcha rápidamente todo".

Pinti sumó que un consejo será el encargado de hacer una evaluación de las ofertas en base a una polinómica que determinar la puntuación de los competidores. En este organismo estarán representados Mendoza y Nación.

La salida de servicio de estas dos centrales implicó, además, una fuerte reducción de la capacidad de generación disponible del complejo, que históricamente es uno de los principales aportes hidroeléctricos de Mendoza. Recuperarlas no significa desarrollar generación nueva desde cero, sino poner otra vez en valor una infraestructura que ya existe. Por el momento no trascendió cuál será el monto de inversión exigido para esa tarea, aunque desde el Gobierno de Mendoza señalaron que se tratará de una apuesta fuerte por parte de la empresa que finalmente asuma la concesión.