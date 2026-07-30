El presidente Javier Milei brindó este jueves una cadena nacional donde detalló los principales puntos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En apenas 14 minutos y rodeado de todo su gabinete, expuso los detalles del proyecto que presentará en el Congreso.
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Detalle de la reforma del Banco Central: cuáles son los cambios que enviará Milei al Congreso
Milei sostuvo que las medidas buscan erradicar la inflación y poner fin al financiamiento del déficit fiscal a través de la emisión monetaria del Banco Central
Los textuales destacados del presidente
- "Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política".
- "La tasa de inflación acumulada desde la creación del Banco Central asciende a 12.819.532.788.614.400.000 por ciento. Repito: 12.819.532.788.614.400.000 por ciento. Es una cifra de 20 dígitos".
- "El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política".
- "La propia creación del Banco Central derivó en un aumento de la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que, a lo largo de una década, le robó el 50% del salario a los argentinos".
Las 5 premisas de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
- "Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda".
- "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario".
- "La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. La remoción requerirá de dos tercios no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados".
- "Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez".
- "Se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles".
El concepto de grillete fiscal
- "Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, entrará en vigencia automática el shutdown".
- "Durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo".
- "Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente".
Mercado de capitales
- "Vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir".
Mercado de seguros
- "Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador".
- "Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos".
- "Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas".
- "El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad".
- "Entre todas ellas pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia y nos permitirán hacer a la Argentina grande nuevamente".