Javier Milei anuncia la reforma del Banco Central: sin emisión y cárcel por financiar al fisco

"Vamos a poner fin a 91 años de estafa e inestabilidad monetaria. El Banco Central volverá a tener una única y exclusiva misión: preservar el valor de la moneda nacional", sintetizó el mandatario tras su regreso de Perú.

Los 5 puntos clave de la reforma del Banco Central

La iniciativa modifica de manera sustancial la estructura legal con la que funciona el Banco Central desde 2012. Los ejes centrales del texto contemplan:

Mandato único e indelegable: se elimina la obligación de promover el empleo y el desarrollo económico. La única meta legal de la entidad será preservar el valor de la moneda nacional.

se elimina la obligación de promover el empleo y el desarrollo económico. La única meta legal de la entidad será preservar el valor de la moneda nacional. Fin de los adelantos transitorios: se deroga el artículo 21 de la actual normativa y se prohíbe de forma taxativa que el Banco Central financie de manera directa o indirecta las cuentas del sector público.

se deroga el artículo 21 de la actual normativa y se prohíbe de forma taxativa que el financie de manera directa o indirecta las cuentas del sector público. Prohibición del giro de utilidades: se cancela la transferencia de utilidades contables —provenientes de diferencias de cambio por devaluación— hacia el fisco.

se cancela la transferencia de utilidades contables —provenientes de diferencias de cambio por devaluación— hacia el fisco. Sanciones penales para los ejecutores: el proyecto tipifica como delito la aprobación o ejecución de presupuestos deficitarios financiados con emisión monetaria. La sanción alcanzará al presidente de la Nación, al Directorio del Banco Central y a los legisladores que voten dichos presupuestos.

el proyecto tipifica como delito la aprobación o ejecución de presupuestos deficitarios financiados con emisión monetaria. La sanción alcanzará al de la Nación, al Directorio del y a los legisladores que voten dichos presupuestos. Blindaje institucional y remoción: para remover al titular o a los integrantes del Directorio del Banco Central se requerirá una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso de la Nación, otorgándoles mayor estabilidad ante eventuales vaivenes políticos.

Cambios simbólicos y la eliminación de letras en el Banco Central

Además de los aspectos técnicos y penales, el proyecto de reforma monetaria contempla un fuerte componente simbólico. Desde la Casa Rosada confirmaron que se reemplazará la placa instalada en el hall central del Banco Central en 2012 por una inscripción con la premisa histórica del organismo: "Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda".

A nivel financiero, la ley establecerá la eliminación gradual de las letras intransferibles del Tesoro que integran el activo de la institución, con el objetivo de sanear el balance del Banco Central y restituir la calidad de sus reservas internacionales.

El futuro de Santiago Bausili ante la reforma del Banco Central

Un aspecto político clave tras el anuncio será el tratamiento parlamentario del pliego de Santiago Bausili. El funcionario se desempeña como titular en comisión del Banco Central desde el 11 de diciembre de 2023.

En el gobierno nacional evalúan impulsar la aprobación de su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación de forma coordinada con el debate de la nueva Carta Orgánica. De ratificarse su nombramiento bajo la nueva ley, el funcionario consolidará un mandato formal por seis años, lo que garantizaría la continuidad de la conducción del Banco Central más allá del actual período presidencial.

El paquete de medidas se completará en las próximas semanas con iniciativas para el Mercado de Capitales y la desregulación del sector asegurador, configurando el nuevo esquema macroeconómico que busca consolidar el equilibrio fiscal y la estabilización de los precios.