El presidente Javier Milei encabezará a las 20 una cadena nacional para presentar el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa busca prohibir la emisión monetaria destinada a financiar al Estado e imponer penas a las autoridades que incumplan la norma.
Javier Milei anuncia la reforma del Banco Central: sin emisión y cárcel por financiar al fisco
Javier Milei presentará, en cadena nacional, el proyecto para cambiar la Carta Orgánica del Banco Central. La norma busca prohibir la emisión al Estado
Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, el jefe de Estado expondrá las bases del texto que enviará al Congreso de la Nación en los próximos días.
Según adelantaron fuentes oficiales, la propuesta busca dar un marco normativo definitivo a uno de los pilares del programa económico del gobierno nacional: prohibir por ley la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit del Tesoro y retrotraer el espíritu de la entidad a su función histórica, anulando los cambios vigentes desde 2012.
"Vamos a poner fin a 91 años de estafa e inestabilidad monetaria. El Banco Central volverá a tener una única y exclusiva misión: preservar el valor de la moneda nacional", sintetizó el mandatario tras su regreso de Perú.
Los 5 puntos clave de la reforma del Banco Central
La iniciativa modifica de manera sustancial la estructura legal con la que funciona el Banco Central desde 2012. Los ejes centrales del texto contemplan:
- Mandato único e indelegable: se elimina la obligación de promover el empleo y el desarrollo económico. La única meta legal de la entidad será preservar el valor de la moneda nacional.
- Fin de los adelantos transitorios: se deroga el artículo 21 de la actual normativa y se prohíbe de forma taxativa que el Banco Central financie de manera directa o indirecta las cuentas del sector público.
- Prohibición del giro de utilidades: se cancela la transferencia de utilidades contables —provenientes de diferencias de cambio por devaluación— hacia el fisco.
- Sanciones penales para los ejecutores: el proyecto tipifica como delito la aprobación o ejecución de presupuestos deficitarios financiados con emisión monetaria. La sanción alcanzará al presidente de la Nación, al Directorio del Banco Central y a los legisladores que voten dichos presupuestos.
- Blindaje institucional y remoción: para remover al titular o a los integrantes del Directorio del Banco Central se requerirá una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso de la Nación, otorgándoles mayor estabilidad ante eventuales vaivenes políticos.
Cambios simbólicos y la eliminación de letras en el Banco Central
Además de los aspectos técnicos y penales, el proyecto de reforma monetaria contempla un fuerte componente simbólico. Desde la Casa Rosada confirmaron que se reemplazará la placa instalada en el hall central del Banco Central en 2012 por una inscripción con la premisa histórica del organismo: "Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda".
A nivel financiero, la ley establecerá la eliminación gradual de las letras intransferibles del Tesoro que integran el activo de la institución, con el objetivo de sanear el balance del Banco Central y restituir la calidad de sus reservas internacionales.
El futuro de Santiago Bausili ante la reforma del Banco Central
Un aspecto político clave tras el anuncio será el tratamiento parlamentario del pliego de Santiago Bausili. El funcionario se desempeña como titular en comisión del Banco Central desde el 11 de diciembre de 2023.
En el gobierno nacional evalúan impulsar la aprobación de su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación de forma coordinada con el debate de la nueva Carta Orgánica. De ratificarse su nombramiento bajo la nueva ley, el funcionario consolidará un mandato formal por seis años, lo que garantizaría la continuidad de la conducción del Banco Central más allá del actual período presidencial.
El paquete de medidas se completará en las próximas semanas con iniciativas para el Mercado de Capitales y la desregulación del sector asegurador, configurando el nuevo esquema macroeconómico que busca consolidar el equilibrio fiscal y la estabilización de los precios.
En pocas palabras
- Reforma de Carta Orgánica: Javier Milei enviará al Congreso un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, prohibiendo la emisión para financiar al Estado.
- Sanciones Penales: la reforma prevé penas de cárcel para funcionarios que aprueben o ejecuten presupuestos deficitarios financiados con emisión monetaria.
- Estabilidad Institucional: se busca garantizar la estabilidad del titular y el Directorio del Banco Central mediante la exigencia de dos tercios del Congreso para su remoción.