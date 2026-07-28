La morosidad de las familias con los bancos se triplicó el último año

El deterioro financiero muestra dos realidades muy distintas. Mientras que el ratio de irregularidad de las empresas subió del 0,7% al 3,0%, en hogares experimentó un fuerte salto: de 4,2% en mayo del 2025 hasta un 12,3% en mayo reciente.

"Nos preocupa el altísimo endeudamiento de las familias. Son casi 1,5 millones de personas en "situación cinco" para el Banco Central (morosos incobrables)", analizó Sergio Giménez, de la Asociación Bancaria en Mendoza.

La morosidad con billeteras virtuales, mayor que en bancos

En paralelo, la mora familiar mediante billeteras virtuales registró un incremento sin precedentes al pasar de 7,3% en noviembre de 2024, a a 29,6% en mayo de 2026. Un porcentaje que superó incluso al de la pandemia (27,1%).

La falta de pago va de la mano del consumo cotidiano. De hecho, prestamos personales y también deudas con tarjetas de crédito representaron 73% del saldo irregular a abril de 2026, con moras de 14,9% y 12,5% respectivamente.

Además de compararla con el endeudamiento familiar en la crisis del 2001, desde el CEPA (Centro de Economía Política de Argentina) destacaron que "al incluir a los proveedores no financieros, como fintech y billeteras virtuales, el deterioro es todavía más alarmante".

Al sumar bancos y fintech, el nivel de morosidad total del sistema financiero alcanzó un preocupante 15,5% actual. Todo es parte de una radiografía que ya mostraba señales preocupantes para las familias a fines del año pasado.

Más deudores, más morosos

El drama se refleja con claridad en el número de personas afectadas por sobreendeudamiento. Sobre 20,9 millones de deudores registrados por el Banco Central, los morosos ya son 5,8 millones.

Nuevamente la mayor facilidad de acceso a plataformas financieras explica cómo se reparte la torta de quienes no pagan sus obligaciones. Son 3,4 millones los que incumplieron con billeteras versus 1,3 millones endeudados con bancos.

Pero, como lo discrimina el estudio del CEPA, al ajustar la lupa se desprende otro dato más crítico: 1,1 millón de personas tienen compromisos vencidos, o sea, le deben al mismo tiempo tanto a bancos como a billeteras virtuales o fintechs.

El endeudamiento en empresas

"Es una situación traumática que algunas entidades intentan abordar. Pero las billeteras no tienen una política para ese problema", consideró Giménez, de la Bancaria.

La otra porción de la torta la conforman las empresas, que tampoco estuvieron ajenas al fenómeno de la débil capacidad de pago. A tal punto que la morosidad en el sector se cuadruplicó durante el último año y medio.

De acuerdo a estimaciones de la entidad gremial que representa a trabajadores bancarios en Mendoza, hay incluso casos más extremos. Como el de los comercios que operan con sus tarjetas, para los cuales la mora ya supera el 50%.