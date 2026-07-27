Inicio Economía ATM
Tributos en cuotas

ATM fijó nuevas tasas de interés para los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026

ATM oficializó el recargo del 1,75% mensual aplicable a los contribuyentes que opten por el pago en cuotas del Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Automotor

Analía Doña
Editado por Analía Doña
ATM definió el interés para quienes pagan el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Automotor en cuotas.

ATM definió el interés para quienes pagan el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Automotor en cuotas.

Imagen mejorara con Gemini a partir de una foto original.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) oficializó la tasa de interés que se aplicará a quienes no hayan optado por el pago anual del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto Automotor y continúen abonándolos en cuotas.

La medida quedó establecida mediante la resolución 34, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y fija un interés de financiación del 1,75% mensual para las cuotas restantes de ambos tributos.

La resolución se apoya en lo dispuesto por el Código Fiscal, la Ley Impositiva vigente y una resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas que estableció esa tasa para los planes de facilidades de pago. Según explica la norma, el interés se calcula desde la fecha prevista para el vencimiento de la opción de pago total anual.

ATM definió el interés para quienes pagan los impuestos en cuotas.

ATM definió el interés para quienes pagan los impuestos en cuotas.

Cómo quedan las cuotas del Impuesto Inmobiliario

Para el Impuesto Inmobiliario, la primera cuota de febrero no tuvo interés. Sin embargo, quienes eligieron pagar en cuotas acumulan un interés de financiación que llega al 10,5% en la cuarta y última cuota, con vencimiento en agosto.

El cronograma quedó de la siguiente manera:

  • Segunda cuota (abril): interés acumulado del 3,5%.
  • Tercera cuota (junio): interés acumulado del 7%.
  • Cuarta cuota (agosto): interés acumulado del 10,5%.

Qué pasa con el Impuesto Automotor

En el caso del Impuesto Automotor, la primera cuota de marzo tampoco tuvo interés. A partir de allí, la financiación también se calcula al 1,75% mensual, por lo que la cuarta cuota, que vence en septiembre, acumulará un interés del 10,5%.

El esquema previsto por ATM es el siguiente:

  • Segunda cuota (mayo): interés acumulado del 3,5%.
  • Tercera cuota (julio): interés acumulado del 7%.
  • Cuarta cuota (septiembre): interés acumulado del 10,5%.

La resolución entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y dispone además que sea difundida a través de la página web de la Administración Tributaria Mendoza (ATM).

En pocas palabras

  • ATM oficializó: recargo del 1,75% mensual para cuotas de Impuesto Inmobiliario y Automotor.
  • Interés de financiación: se aplica desde el vencimiento de la opción de pago anual.
  • Tasa acumulada: la cuarta cuota de ambos impuestos acumula un 10,5% de interés.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar