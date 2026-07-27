ATM fijó nuevas tasas de interés para los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026

ATM definió el interés para quienes pagan los impuestos en cuotas.

Cómo quedan las cuotas del Impuesto Inmobiliario

Para el Impuesto Inmobiliario, la primera cuota de febrero no tuvo interés. Sin embargo, quienes eligieron pagar en cuotas acumulan un interés de financiación que llega al 10,5% en la cuarta y última cuota, con vencimiento en agosto.

El cronograma quedó de la siguiente manera:

Segunda cuota (abril): interés acumulado del 3,5%.

Tercera cuota (junio): interés acumulado del 7%.

Cuarta cuota (agosto): interés acumulado del 10,5%.

Qué pasa con el Impuesto Automotor

En el caso del Impuesto Automotor, la primera cuota de marzo tampoco tuvo interés. A partir de allí, la financiación también se calcula al 1,75% mensual, por lo que la cuarta cuota, que vence en septiembre, acumulará un interés del 10,5%.

El esquema previsto por ATM es el siguiente:

Segunda cuota (mayo): interés acumulado del 3,5%.

Tercera cuota (julio): interés acumulado del 7%.

Cuarta cuota (septiembre): interés acumulado del 10,5%.

La resolución entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y dispone además que sea difundida a través de la página web de la Administración Tributaria Mendoza (ATM).