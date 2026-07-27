Llegó la confesión más fuerte tras el rescate en la montaña y la fiesta del Chino con las maestras de su hijo

La montaña de Chile como testigo: qué declararon los implicados

El relato de las tres personas a la PDI inicia con una salida nocturna. Sus explicaciones coinciden en que el sujeto se había reunido con un grupo de amigos la tarde del miércoles 15 de julio.

Entre dichos individuos aparecen ambas mujeres. En un principio compartieron en Santiago, para luego dirigirse a una discoteca ubicada en los sectores altos de la comuna de Peñalolén. Sin embargo, guardias del recinto no habrían permitido el ingreso a Orellana. De acuerdo a sus declaraciones, no cumplía con el “dress code” del local.

La fiesta seguía en la montaña

Fue ahí que el Chino Orellana propuso continuar la noche en el Cajón del Maipo. Más específicamente, en las comentadas Termas Valle de Colina. Martina y Magdalena decidieron acompañarlo, en conocimiento del sistema frontal anunciado en la montaña.

En el trayecto, compraron bebidas alcohólicas para consumir antes del ascenso. Además, el hombre admitió “haber fumado marihuana junto a Martina y, según su versión, Magdalena habría consumido cocaína antes de ingresar a la zona cordillerana”.

Pasada la medianoche, atravesaron el sector de San Gabriel para continuar avanzando hacia las termas. Ahí comenzó a intensificarse la lluvia.

En ese momento, el vehículo donde transitaban, que tenía encargo por robo, ya que el sujeto dejó de pagarlo a la consecionaria, presentó problemas para adherirse debido a la nieve y el barro.

Ante el riesgo, y como conocedor del sector en la montaña, Orellana les dijo a las dos mujeres que abandonaran el auto. Fue ahí que se dirigieron a un refugio cercano, cuya puerta estaba abierta.

Ya en el lugar, aislados por las condiciones climáticas, encontraron los implementos necesarios para sobrevivir. La cabaña contaba con alimentos, una salamandra para calefacción, camas, ropa de abrigo y otros implementos básicos, según detalla el sitio Mega.

Incluso, el Chino habría cruzado hacia otra construcción para buscar más frazadas, leña y abrigo para enfrentar las bajas temperaturas.

Más declaraciones tras el rescate en la montaña

“Fuentes del caso afirman que tanto Martina como Magdalena descartaron haber sido víctimas de cualquier delito o haber permanecido contra su voluntad junto a Manuel Orellana”, enfatiza el medio.

Al contrario, Martina recalca que el Chino fue determinante para que los tres se mantuvieran con vida. Además, descartó agresiones, amenazas y cualquier tipo de abuso sexual.

Tras casi una semana aislados, fue que percibieron el ruido de un helicóptero sobrevolando la montaña, el cual correspondía al del operativo de búsqueda.

De esta manera, se dio paso a un mediático y millonario rescate que tiene a las tres personas en medio del ojo público de Chile.