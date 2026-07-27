Con 770 kilogramos: el tiburón blanco más grande del océano Atlántico se dirige hacia una región turística

"Contender" es seguido de cerca por la organización estadounidense OCEARCH. A comienzos de 2025, los científicos le colocaron un transmisor satelital que permite rastrear sus desplazamientos casi en tiempo real por todo el océano. Gracias a esta tecnología, los investigadores pueden conocer sus rutas migratorias, identificar las zonas que frecuenta y estudiar cómo cambian sus hábitos a lo largo del año.

¿Hacia dónde se dirige?

La última señal enviada por el dispositivo ubicó al tiburón frente a la costa de Carolina del Norte. Desde allí inició un recorrido hacia el el océano noreste de Estados Unidos, acercándose a regiones como Long Island, Massachusetts y Maine, áreas donde estos grandes depredadores suelen concentrarse durante determinadas épocas en busca de alimento.

De acuerdo con los especialistas, el destino más probable de "Contender" es el mar de Cape Cod, en el estado de Massachusetts. Más adelante, podría continuar su migración hacia las costas de Canadá, siguiendo un patrón estacional que responde a la búsqueda de aguas con temperaturas más favorables y una mayor disponibilidad de presas.

El nombre del tiburón también tiene una historia. "Contender" fue elegido en homenaje a Contender Boats, una empresa que colabora desde hace años con OCEARCH y que aporta embarcaciones para sus expediciones científicas.