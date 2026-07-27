Repuntó la vacunación de calendario pero preocupan los brotes de sarampión y tos convulsa

Qué dice la OMS y el contraste que marca Mendoza

Hace unos días, Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentaron su informe anual de coberturas en los países en donde Argentina figura entre los ocho de la región que en 2025 no alcanzó el 90% de cobertura con esquemas esenciales para enfermedades como tos convulsa, sarampión, tétanos o difteria. También figura junto a México, Venezuela y Bolivia, con más de la mitad de los chicos sin protección para esas infecciones -101.000 menores con cero dosis- a pesar de disponer de las vacunas de manera gratuita y obligatoria.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el principal desafío es alcanzar el 95% de cobertura efectiva con el esquema completo para sarampión.

“Hubo un repunte muy marcado en las coberturas de vacunación en Argentina. En Mendoza cerramos con la triple viral (sarampión, rubéola y paperas) primera dosis con un 97% de cobertura. Ahora: sí tenemos esa cobertura en la provincia, pero en otras jurisdicciones con coberturas muy bajas estamos en riesgo todos porque el virus no sabe de fronteras. Necesitamos tener coberturas homogéneas en el país”, advirtió la Jefa de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar.

La especialista explicó que llegar a nivel nacional al 90% de cobertura es muy difícil. “La cobertura o protección colectiva requiere de determinada cantidad de niños vacunados para determinadas enfermedades. Por ejemplo: para sarampión necesitamos inmunidad colectiva de rebaño por encima del 95%, para polio superior al 85%. Lo cierto es que hay coberturas de vacunas a nivel nacional que no están llegando a lo ideal y eso nos pone en una situación de riesgo”.

En 2025, a pesar de que se aplicaron en el país 39.119 vacunas menos que en 2024, creció el porcentaje de cobertura porque aumentó el número de adolescentes y embarazadas vacunados.

El año pasado, las cinco vacunas fundamentales para niños durante el primer año de vida superaron el umbral de 90% a nivel nacional. La neonatal BCG (tuberculosis) alcanzó el 95,3% de cobertura frente al 87,1 % en 2024, la dosis única para hepatitis B para recién nacidos fue del 92% cuando había sido del 83% un año antes.

La desinformación que circula por internet hace que la vacunación siga siendo un desafío para la sociedad en pleno siglo XXI. Imagen ilustrativa.

Las primeras dosis del esquema infantil que se aplican a los 2 meses de vida también superaron el 90% de cobertura. Se encuentra la quíntuple (difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b), la IPV contra la poliomielitis y la vacuna antineumocócica, destinada a prevenir meningitis, neumonía y sepsis. Estas cifras representan una mejora respecto de 2024, cuando ninguna de estas vacunas había alcanzado el 85% de cobertura.

En el caso de la vacuna contra el rotavirus, la primera dosis aplicada a los 2 meses pasó del 81,5% en 2024 al 88,6% en 2025. Si bien el incremento fue significativo, aún no alcanzó el nivel de recuperación registrado por el resto de las vacunas.

Sin embargo, las segundas y terceras dosis indicadas para los esquemas a los 4 y 6 meses de edad, como así también el de meningococo, con dosis a los 3 y 6 meses, subieron hasta 6 puntos porcentuales respecto de 2024, pero sin alcanzar más del 90% de cobertura o más.

“Las coberturas de vacunación de Mendoza están muy bien, pero deben estar aún mejor. Porque mientras haya alguien sin vacunar, existe el riesgo de reingreso de enfermedades como sarampión, parálisis infantil. No queremos ver fallecidos por coqueluche (tos convulsa) como hubo el año pasado. En Argentina murieron seis niños por tos convulsa en 2025, cuando se puede prevenir con una vacuna gratuita y obligatoria”, remarcó la doctora Aguilar.

Algunos datos sobre la vacunación en Argentina.

Algunos datos sobre la vacunación en Mendoza.

Alerta por sarampión para quienes regresan del Mundial

En los últimos días, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica ante el incremento sostenido de esa enfermedad en distintos países de América. Recomendó a quienes viajaron al exterior estar atentos durante los 30 días posteriores al regreso, especialmente si presentan fiebre y erupciones en la piel.

La advertencia no apunta solo a los argentinos que viajaron al Mundial sino también al movimiento de turistas internacionales por las vacaciones de invierno.

Hasta el 16 de julio, Estados Unidos había confirmado 2.260 casos de sarampión. De esa cantidad, 2,218 se habían registrado en 42 estados, entre los que figuran Florida, Texas y Kansas, destinos que recibieron a miles de argentinos durante el Mundial. Durante este año se notificaron 34 brotes y el 93% de los casos confirmados estuvo asociado a esos focos de transmisión de la enfermedad.

El sarampión, un viejo problema que vuelve. Imagen ilustrativa.

“El regreso de los viajeros de la Copa del Mundo desde México, Canadá y Estados Unidos incluye el riesgo de que se produzcan brotes de sarampión. Por lo tanto, podríamos estar recibiendo gente que quizá esté en período de incubación o desarrollando la enfermedad. Cualquier persona, de la edad que sea -y aunque tenga todas las vacunas al día-, si presenta fiebre y manchas en la piel, es decir exantemas, debe consultar de inmediato con el médico”, alertó la Jefa de Inmunizaciones de la provincia.

Remarcó que Mendoza está con buena cobertura, tanto en la primera como en la segunda dosis, pero no así a nivel nacional. “Nosotros en segunda dosis estamos en 94,4%, pero a nivel nacional no llega al 60%”.

También agregó que además de los viajeros al Mundial, hay que tener en cuenta la situación sanitaria de Venezuela tras los dos terremotos. “Venezuela está en una emergencia sanitaria y es un lugar con mucha gente no vacunada y que por razones obvias hoy está priorizando otra situación”.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite por el aire y por gotículas respiratorias que expulsa una persona infectada al hablar, toser o estornudar. Una persona con sarampión puede contagiar hasta a 18 personas, lo que lo convierte en uno de los virus más transmisibles.