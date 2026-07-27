Alerta en el mar: descubren que los turistas y las lanchas están dejando "mudos" a los peces de arrecife

El análisis reveló una disminución directa en la variedad y frecuencia de las emisiones sonoras marinas en las zonas de mayor interferencia humana. Túlio Freire Xavier, coautor del trabajo e integrante del Laboratorio de Investigación en Ictiología y Ecología de Arrecifes de la UFPE, detalló que esto sucede porque "los sonidos quedan enmascarados por el ruido de las embarcaciones" o porque los propios peces disminuyen o cambian sus emisiones como respuesta al estrés sonoro.

Impacto de la contaminación acústica en los arrecifes de Brasil

La investigación de campo se desarrolló en las famosas playas de Carneiros (Área de Protección Ambiental de Guadalupe) y Tamandaré (APA Costa dos Corais), en el litoral de Pernambuco, Brasil. El monitoreo se llevó a cabo durante la temporada alta de turismo (entre enero y febrero de 2022) y se completó en abril de 2023.