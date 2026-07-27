Alerta en el mar: descubren que los turistas y las lanchas están dejando "mudos" a los peces de arrecife

El bullicio de las vacaciones no solo interrumpe la tranquilidad en la superficie: en el fondo del mar está provocando un daño silencioso, pero alarmante. Según un reciente estudio de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) divulgado por la Agencia Bori y publicado en la revista científica Neotropical Ichthyology, el ruido de los barcos a motor y la actividad turística altera la comunicación de los peces de arrecife, perjudicando tareas vitales como la alimentación, la reproducción y la defensa de su territorio.
El análisis reveló una disminución directa en la variedad y frecuencia de las emisiones sonoras marinas en las zonas de mayor interferencia humana. Túlio Freire Xavier, coautor del trabajo e integrante del Laboratorio de Investigación en Ictiología y Ecología de Arrecifes de la UFPE, detalló que esto sucede porque "los sonidos quedan enmascarados por el ruido de las embarcaciones" o porque los propios peces disminuyen o cambian sus emisiones como respuesta al estrés sonoro.
Impacto de la contaminación acústica en los arrecifes de Brasil
La investigación de campo se desarrolló en las famosas playas de Carneiros (Área de Protección Ambiental de Guadalupe) y Tamandaré (APA Costa dos Corais), en el litoral de Pernambuco, Brasil. El monitoreo se llevó a cabo durante la temporada alta de turismo (entre enero y febrero de 2022) y se completó en abril de 2023.
Mediante grabadores subacuáticos que operaron diez horas continuas por jornada, los expertos acumularon 80 horas de registro. A la par, un equipo de buzos realizó censos visuales contabilizando cerca de 1.400 ejemplares de entre 18 y 23 especies en la playa de Carneiros, según reportó Xinhua.
El relevamiento logró identificar 9 tipos de sonidos emitidos por los peces, pero tres de ellos desaparecieron por completo en los sectores con mayor presencia de lanchas y veraneantes.
Esta pérdida de complejidad acústica preocupa a los científicos, ya que las señales sonoras son fundamentales para detectar depredadores, coordinar el grupo y encontrar pareja. Aunque la medición se enfocó en Pernambuco, los autores advirtieron que esta problemática amenaza a otros arrecifes expuestos al intenso tráfico náutico.
En pocas palabras
- Contaminación acústica: el ruido de turistas y embarcaciones interrumpe la comunicación vital de los peces de arrecife.
- Impacto directo: se reduce la variedad de sonidos marinos, afectando alimentación, reproducción y defensa territorial.
- Alerta global: el problema, detectado en Brasil, amenaza a otros arrecifes expuestos al tráfico náutico.