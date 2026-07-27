Un cuerpo fue encontrado este domingo en la costa del partido bonaerense de Magdalena. Se trata del último de los cinco pescadores que permanecía desaparecido desde el naufragio de la lancha Chamigo-Ho en el Río de la Plata, ocurrido a mediados de junio. El hallazgo del cuerpo terminó de confirmar la noticia que muchos no querían escuchar.
El hallazgo de un cuerpo flotando en el agua y una noticia que nadie quería escuchar
Este domingo que pasó se produjo el hallazgo del último de los cinco pescadores que estaban desaparecidos en el Río de La Plata
El hallazgo se produjo en un sector conocido como La Vasquita, a unos dos kilómetros de Atalaya, dentro de la jurisdicción de Bartolomé Bavio, durante un operativo de búsqueda encabezado por Bomberos Voluntarios y personal de distintas fuerzas que trabajaban por tierra y agua.
Tras el descubrimiento, las autoridades dieron intervención a la Justicia y se dispuso el traslado del cuerpo para realizar las pericias correspondientes.
Los investigadores confirmaron que los restos pertenecen a Damián Giubu, el último de los cinco pescadores desaparecidos tras el accidente ocurrido el 14 de junio, cuando la embarcación zarpó desde Hudson para una jornada de pesca y perdió contacto con tierra.
La identificación, realizada por una hermana de la víctima, puso fin a una de las búsquedas más angustiosas de los últimos tiempos y selló un capítulo de dolor que atraviesa a familias, amigos y vecinos
Hallazgo en el agua: aparición de cadáveres
En las semanas previas ya habían sido encontrados e identificados los cuerpos de los otros cuatro pescadores en distintos puntos del Río de la Plata y de la costa uruguaya, mientras que el operativo de búsqueda se había reducido tras más de un mes de intensos rastrillajes.
El hallazgo de Damián Giubu en Magdalena, el último integrante de la tripulación de pescadores desaparecidos, da por concluida una de las búsquedas más extensas realizadas en el estuario durante los últimos años.
Quiénes eran los pescadores que murieron
- Carlos Kovach
- Claudio Kovach
- Sebastián Romegialli
- Diego Boscardin
- Damián Giubu
En pocas palabras
- Hallazgo clave: Se encontró el cuerpo de Damián Giubu, el último de los cinco pescadores desaparecidos.
- Contexto del suceso: El cuerpo fue hallado en Magdalena, confirmando la trágica noticia tras el naufragio de la lancha Chamigo-Ho.
- Cierre de búsqueda: La identificación de Giubu pone fin a una de las búsquedas más extensas y angustiosas en el Río de la Plata.