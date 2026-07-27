El hallazgo de un cuerpo flotando en el agua y una noticia que nadie quería escuchar

Los investigadores confirmaron que los restos pertenecen a Damián Giubu, el último de los cinco pescadores desaparecidos tras el accidente ocurrido el 14 de junio, cuando la embarcación zarpó desde Hudson para una jornada de pesca y perdió contacto con tierra.

La identificación, realizada por una hermana de la víctima, puso fin a una de las búsquedas más angustiosas de los últimos tiempos y selló un capítulo de dolor que atraviesa a familias, amigos y vecinos

Hallazgo en el agua: aparición de cadáveres

En las semanas previas ya habían sido encontrados e identificados los cuerpos de los otros cuatro pescadores en distintos puntos del Río de la Plata y de la costa uruguaya, mientras que el operativo de búsqueda se había reducido tras más de un mes de intensos rastrillajes.

El hallazgo de Damián Giubu en Magdalena, el último integrante de la tripulación de pescadores desaparecidos, da por concluida una de las búsquedas más extensas realizadas en el estuario durante los últimos años.

Quiénes eran los pescadores que murieron