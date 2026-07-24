Descubren de un tapado de denarios romanos: felicidad entre los arqueólogos

Los expertos catalogaron las reliquias como verdaderos denarios. Cuatro acuñaciones diferentes datan de los años ochenta antes de Cristo. La pieza restante resultó ser aún más antigua, originaria del año ciento cuarenta y ocho antes de la era cristiana. Todas circularon ampliamente por distintas regiones antes de quedar definitivamente sepultadas en el terreno.

Ninguna moneda de épocas posteriores apareció junto al grupo original. Los investigadores dedujeron a partir de allí que llegaron al lugar alrededor del año cero. El territorio germánico carecía de una economía monetaria formal durante aquellos tiempos lejanos. Las tribus locales valoraban el metal precioso principalmente como un enorme símbolo de estatus social.