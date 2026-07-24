En una comisaría encontraron una cámara oculta en el baño de mujeres y se desató el escándalo

Comisaría de Entre Ríos: hallazgo de una cámara oculta

Tras advertir la presencia de la cámara en el baño, la mujer comunicó la situación a sus superiores y a las autoridades departamentales en Entre Ríos.

A partir de la denuncia, la Fiscalía comenzó a reunir información para establecer quién instaló el dispositivo, cuánto tiempo permaneció en funcionamiento y si llegó a captar o almacenar imágenes.

También se intenta determinar si la cámara estaba conectada a algún sistema de transmisión o almacenamiento y quiénes podrían haber tenido acceso al material.

Allanaron la comisaría tras el hallazgo

El procedimiento se realizó en la sede de la Comisaría Primera y contó con la participación de funcionarios judiciales y efectivos policiales.

La medida fue solicitada por la fiscal Mariángeles Schell y autorizada por el juez de Garantías Sebastián Elal, según publicó radiorafaela.com.ar.

Aún no se han conocido los resultados de las pericias realizadas durante el operativo.

Los investigadores están buscando reconstruir cómo actuaron los responsables de la dependencia después de ser informados sobre la existencia de la cámara oculta.

La Fiscalía procura determinar si la evidencia fue resguardada correctamente o si se produjo alguna irregularidad que pudiera haber afectado la investigación.

Entre las posibilidades bajo análisis se encuentran una eventual ocultación, alteración o destrucción de pruebas, aunque ninguna de esas hipótesis fue confirmada judicialmente.

Por el momento, no se informó la existencia de personas imputadas, detenidas o formalmente identificadas como sospechosas.