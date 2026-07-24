El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país mantendrá la ventaja sobre China en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), un tema clave de la agenda prevista para la visita del presidente Xi Jinping a la Casa Blanca en otoño.
Estados Unidos afirma que mantendrá la ventaja sobre China en inteligencia artificial
Trump aseguró que Estados Unidos mantendrá su ventaja sobre China en inteligencia artificial. Qué políticas impulsa y cómo se prepara la Casa Blanca
Donald Trump calificó la inteligencia artificial como “algo más grande que Internet” y aseguró que Estados Unidos “no se conforma con el segundo puesto”.
Trump promete mantener la ventaja tecnológica frente a China
Según informa EFE, durante un evento en la Agencia de Protección Ambiental, Trump sostuvo que Estados Unidos “domina la carrera” en inteligencia artificial y que su objetivo es “mantener la ventaja sobre China”. El mandatario insistió en que la IA será central para el futuro del país:
La declaración se produce en un contexto de competencia tecnológica creciente entre las dos potencias, especialmente en áreas como IA, semiconductores y ciberseguridad.
Las políticas de IA impulsadas por Trump
En su segundo mandato, Trump ha revertido regulaciones de la administración anterior y emitido decretos para centralizar la regulación de la IA, con el argumento de evitar trabas que frenen la innovación.
Entre las medidas destacadas:
- Flexibilización de normas sobre desarrollo de modelos avanzados.
- Revisión de restricciones aplicadas durante la administración Biden.
- Impulso a la colaboración entre agencias federales para acelerar proyectos de IA.
- Creación de marcos para evaluar riesgos de seguridad nacional antes de liberar modelos potentes.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó que el Gobierno investigará si empresas chinas desarrollaron modelos de IA mediante “destilación” de sistemas estadounidenses, un proceso que podría implicar uso indebido de propiedad intelectual.
La IA como prioridad en la relación bilateral con China
La Casa Blanca anticipó que la inteligencia artificial será uno de los temas centrales durante la visita de Xi Jinping, prevista para septiembre. El secretario de Estado, Marco Rubio, y su par chino, Wang Yi, discutieron la agenda del viaje durante un encuentro en Manila, en el marco de la reunión de cancilleres de la ASEAN.
Aunque la relación entre Estados Unidos y China atraviesa un período de relativa estabilidad, persisten tensiones por acusaciones de interferencia en los comicios estadounidenses de 2020 y por disputas tecnológicas.
Competencia tecnológica en un contexto global complejo
La carrera por la inteligencia artificial se ha convertido en un eje estratégico para ambas potencias. Estados Unidos busca mantener liderazgo en:
- Modelos de inteligencia artificial avanzada.
- Infraestructura de cómputo.
- Chips de alto rendimiento.
- Aplicaciones militares y de seguridad nacional.
China, por su parte, aceleró inversiones en inteligencia artificial, robótica y supercomputación, con el objetivo declarado de alcanzar autosuficiencia tecnológica.
La visita de Xi podría definir nuevos puntos de cooperación o profundizar la competencia, especialmente en áreas donde la inteligencia artificial impacta directamente en la seguridad nacional.
Las declaraciones de Trump refuerzan la importancia estratégica de la inteligencia artificial en la relación entre Estados Unidos y China. Con la visita de Xi en el horizonte, la competencia tecnológica se vuelve un eje central de la agenda bilateral. La IA ya no es solo innovación: es geopolítica pura.
En pocas palabras
- EE.UU. afirma: Donald Trump asegura que su país mantendrá la ventaja sobre China en inteligencia artificial.
- Estrategia de Trump: se busca evitar trabas a la innovación mediante la centralización regulatoria y la revisión de restricciones.
- Competencia global: la inteligencia artificial se consolida como eje estratégico en la relación bilateral entre Estados Unidos y China.