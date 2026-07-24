Estados Unidos afirma que mantendrá la ventaja sobre China en inteligencia artificial

“El objetivo de Estados Unidos es dominar el futuro”, afirmó. “Llevamos ventaja sobre China. Queremos mantener esa ventaja.” “El objetivo de Estados Unidos es dominar el futuro”, afirmó. “Llevamos ventaja sobre China. Queremos mantener esa ventaja.”

La declaración se produce en un contexto de competencia tecnológica creciente entre las dos potencias, especialmente en áreas como IA, semiconductores y ciberseguridad.

La estrategia de Donald Trump es evitar trabas a la innovación mediante la centralización regulatoria y la revisión de restricciones.

Las políticas de IA impulsadas por Trump

En su segundo mandato, Trump ha revertido regulaciones de la administración anterior y emitido decretos para centralizar la regulación de la IA, con el argumento de evitar trabas que frenen la innovación.

Entre las medidas destacadas:

Flexibilización de normas sobre desarrollo de modelos avanzados.

Revisión de restricciones aplicadas durante la administración Biden.

Impulso a la colaboración entre agencias federales para acelerar proyectos de IA.

Creación de marcos para evaluar riesgos de seguridad nacional antes de liberar modelos potentes.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó que el Gobierno investigará si empresas chinas desarrollaron modelos de IA mediante “destilación” de sistemas estadounidenses, un proceso que podría implicar uso indebido de propiedad intelectual.

La IA como prioridad en la relación bilateral con China

La Casa Blanca anticipó que la inteligencia artificial será uno de los temas centrales durante la visita de Xi Jinping, prevista para septiembre. El secretario de Estado, Marco Rubio, y su par chino, Wang Yi, discutieron la agenda del viaje durante un encuentro en Manila, en el marco de la reunión de cancilleres de la ASEAN.

Aunque la relación entre Estados Unidos y China atraviesa un período de relativa estabilidad, persisten tensiones por acusaciones de interferencia en los comicios estadounidenses de 2020 y por disputas tecnológicas.

Competencia tecnológica en un contexto global complejo

La carrera por la inteligencia artificial se ha convertido en un eje estratégico para ambas potencias. Estados Unidos busca mantener liderazgo en:

Modelos de inteligencia artificial avanzada.

avanzada. Infraestructura de cómputo.

Chips de alto rendimiento.

Aplicaciones militares y de seguridad nacional.

China, por su parte, aceleró inversiones en inteligencia artificial, robótica y supercomputación, con el objetivo declarado de alcanzar autosuficiencia tecnológica.

La visita de Xi podría definir nuevos puntos de cooperación o profundizar la competencia. Foto: gentileza agencia Xinhua.

La visita de Xi podría definir nuevos puntos de cooperación o profundizar la competencia, especialmente en áreas donde la inteligencia artificial impacta directamente en la seguridad nacional.

Las declaraciones de Trump refuerzan la importancia estratégica de la inteligencia artificial en la relación entre Estados Unidos y China. Con la visita de Xi en el horizonte, la competencia tecnológica se vuelve un eje central de la agenda bilateral. La IA ya no es solo innovación: es geopolítica pura.