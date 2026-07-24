El embajador de Estados Unidos ratificó que trabajan para eliminar la visa para argentinos

Qué es el Visa Waiver Program

El Visa Waiver Program permite a ciudadanos de los países adheridos ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días con fines turísticos o de negocios sin necesidad de obtener una visa B1/B2.

En lugar de realizar el trámite consular completo, los viajeros deben gestionar previamente una autorización electrónica conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization), que se obtiene de manera online y funciona como una aprobación previa para abordar el vuelo. La autorización no garantiza el ingreso, ya que la decisión final corresponde a las autoridades migratorias estadounidenses en el punto de entrada.

Argentina ya integró este programa entre 1996 y 2002, cuando fue el primer país de América Latina en acceder al beneficio. Sin embargo, Estados Unidos suspendió esa condición tras la crisis económica y financiera de comienzos de siglo, al considerar que existía un mayor riesgo de permanencias irregulares.

El proceso que iniciaron Argentina y Estados Unidos

Las gestiones para el regreso argentino al programa se intensificaron en los últimos meses con reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos.

El objetivo es que Argentina vuelva a cumplir con los estrictos requisitos que exige el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre ellos estándares de seguridad documental, intercambio de información, cooperación en materia migratoria y determinados indicadores sobre rechazo de visas y permanencias ilegales.

El mensaje difundido este viernes por Lamelas constituye una nueva señal política de apoyo al proceso, aunque no implica que el beneficio ya esté vigente.

De hecho, el propio embajador aclaró que la continuidad del trámite dependerá de la evaluación de las autoridades estadounidenses y del cumplimiento de todos los pasos previstos para el reingreso al programa.

Mientras tanto, los argentinos que deseen viajar a Estados Unidos deberán seguir realizando el procedimiento habitual para obtener la visa correspondiente hasta que ambos gobiernos anuncien oficialmente la incorporación al Visa Waiver Program.