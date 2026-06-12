Visa de Estados Unidos en 10 días: ¿Cómo funciona el nuevo trámite exprés?

Visa USA (2)

¿Qué es la visa americana exprés y cómo opera?

La iniciativa contempla la creación de un servicio premium o de procesamiento rápido, diseñado exclusivamente para reducir el cuello de botella en las embajadas y consulados con mayor demanda.

Bajo este esquema, los solicitantes que necesiten viajar con urgencia podrán pagar una tarifa adicional para garantizar que su entrevista con el oficial consular sea programada dentro de los 10 días posteriores a la confirmación del trámite y el llenado de la solicitud.

El costo de acelerar el proceso

El acceso a este carril rápido implicará un incremento sustancial en el costo total del documento. El esquema financiero previsto se desglosa de la siguiente manera:

Tarifa consular estándar: USD 185 (el costo habitual por el procesamiento de la solicitud).

USD 185 (el costo habitual por el procesamiento de la solicitud). Tarifa del servicio de procesamiento rápido (Exprés): USD 750 adicionales.

USD 750 adicionales. Costo total del trámite: USD 935.

Aunque el precio total roza los mil dólares, se perfila como una herramienta estratégica para el sector empresarial, personas con emergencias logísticas o viajeros que no pueden permitirse esperar meses por una cita tradicional.

visa, estados unidos

¿Qué categorías de visa aplican para el trámite en 10 días?

Es importante destacar que esta opción rápida no estará disponible para todos los tipos de visado (como los de estudiante, intercambio o trabajo temporal). El programa se enfocará estrictamente en las categorías de no inmigrante más solicitadas por el público general:

Visa B-1: Diseñada para viajes de negocios, asistencia a conferencias, negociaciones comerciales o firmas de contratos.

Diseñada para viajes de negocios, asistencia a conferencias, negociaciones comerciales o firmas de contratos. Visa B-2: La modalidad clásica para turismo, vacaciones, visitas a familiares o tratamientos médicos de corta duración.

La modalidad clásica para turismo, vacaciones, visitas a familiares o tratamientos médicos de corta duración. Visa combinada B-1/B-2: El documento mixto que utiliza la gran mayoría de los viajeros de México y Puerto Rico.

Las condiciones clave: El pago no garantiza la aprobación

Existe un detalle fundamental que los solicitantes deben considerar antes de optar por esta vía rápida: el pago de la tarifa premium de USD 750 no influye en la decisión final del cónsul.

El desembolso extra únicamente asegura la reducción del tiempo de espera para la entrevista, pero no garantiza la aprobación del visado. Los criterios de elegibilidad y el rigor de la evaluación migratoria se mantendrán exactamente iguales. Por lo tanto, sigue siendo obligatorio:

Completar de forma precisa el Formulario DS-160 en línea.

en línea. Demostrar lazos sólidos con el país de origen (empleo estable, propiedades, estudios o familia) que garanticen el retorno.

Contar con un pasaporte vigente con una vigencia mínima de seis meses.

Presentar la documentación de respaldo que justifique el motivo del viaje durante la entrevista.

La fecha oficial de implementación masiva de este programa en la red de consulados aún se encuentra bajo revisión, pero se prevé que las fases piloto comiencen en las sedes con mayor volumen de solicitudes pendientes.