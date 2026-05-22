El país de América Latina que podría dejar de necesitar visa para entrar a Estados Unidos en 2027

De concretarse, los ciudadanos de Argentina podrán viajar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un período de hasta 90 días sin necesidad de gestionar una visa consular. Aunque existía expectativa de que la medida pudiera implementarse antes del Mundial 2026, la funcionaria aclaró que eso no será posible.

La intención del gobierno de Javier Milei es que el beneficio entre en vigencia a partir de 2027. La eventual incorporación de este país de América Latina al programa Visa Waiver también es interpretada dentro de la Casa Rosada como una señal de alineamiento político con Estados Unidos y un gesto de confianza internacional hacia la actual gestión.

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¿Qué significa la Visa Waiver Program?

El Visa Waiver Program permite que ciudadanos de determinados países ingresen a Estados Unidos sin tramitar una visa convencional para viajes de turismo o negocios. En esos casos, los viajeros deben completar previamente una autorización electrónica conocida como ESTA y pueden permanecer en territorio estadounidense hasta 90 días.

Si bien el programa simplifica el ingreso a Estados Unidos, las autoridades migratorias mantienen ciertos controles y requisitos obligatorios para registrar la entrada y salida de los viajeros beneficiados. Actualmente, en toda Sudamérica, solo Chile forma parte de este esquema migratorio. Si Argentina logra incorporarse, se convertirá en el segundo país de América Latina en acceder a este beneficio.

Argentina ya integró el programa durante la década del ‘90, bajo la presidencia de Carlos Menem, pero el beneficio fue suspendido por Washington en 2002 tras la crisis económica y el incremento de casos de permanencia irregular de argentinos en territorio estadounidense.