El puerto más grande de América Latina rompe récord y busca expandir su estructura un 56% más

Se trata del Puerto de Santos, en Brasil, considerado el complejo portuario más importante de América Latina. Durante 2025 movilizó 186,4 millones de toneladas de carga, el mayor volumen registrado en su historia, consolidándose como uno de los principales nodos logísticos de la región.

Más allá de la magnitud de la cifra, el dato refleja la dimensión estratégica del puerto. No funciona como un enclave aislado, sino como una de las principales puertas de entrada y salida de la producción brasileña hacia los mercados internacionales. El crecimiento sostenido de los últimos años confirma el peso cada vez mayor que tiene en el comercio global.

Puerto de Santos (1)

El crecimiento del puerto más grande de América Latina

Uno de los cambios más importantes de este puerto fue la redefinición de la “poligonal” portuaria, es decir, el área bajo jurisdicción del puerto. Gracias a esta actualización, la superficie terrestre aumentará un 56%, pasando de 9,3 a 14,5 millones de metros cuadrados.

A comienzos de 2026, el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil oficializó la incorporación de 4,8 millones de metros cuadrados adicionales al área terrestre del Puerto de Santos. La medida busca garantizar espacio y seguridad jurídica para acompañar el crecimiento proyectado durante los próximos años.

Detrás de este avance aparecen varios factores combinados:

el incremento del comercio internacional

la expansión del agronegocio brasileño

el creciente protagonismo de Asia, especialmente China, como principal destino de exportaciones.

En términos estratégicos, la importancia del Puerto de Santos supera las fronteras de Brasil. Su evolución refleja cómo están cambiando las cadenas globales de suministro en un mundo cada vez más dependiente del transporte marítimo.