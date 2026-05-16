Estados Unidos transforma un puerto de América del Sur en un nuevo hub minero del Pacífico

El Gobierno de Perú anunció un acuerdo entre la firma estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) y el Grupo Tramarsa para ampliar el Puerto de Matarani, una de las terminales más importantes del sur del país. La iniciativa llega luego de que el Ejecutivo aprobara la ampliación del contrato de concesión y busca fortalecer la infraestructura logística vinculada a la exportación minera.

Las inversiones apuntan a modernizar infraestructura, ampliar la capacidad operativa y posicionar a este puerto como nuevo hub logístico capaz de conectar la producción minera de América del Sur con los principales mercados del mundo.

El puerto es operado por Terminal Internacional del Sur (Tisur), subsidiaria de Tramarsa, cuya mitad pertenece a GIP. La terminal es considerada estratégica para el transporte de minerales críticos y para el desarrollo del corredor minero del sur peruano, por lo que la expansión apunta a aumentar su capacidad operativa y mejorar la competitividad comercial de la región.

_Puerto de Matarani (2)

Importancia de este puerto

La expansión del Puerto de Matarani es importante porque este puerto es una de las principales salidas de los minerales que se producen en el sur de Perú, especialmente cobre. Con la ampliación, la terminal podrá mover más carga, recibir embarcaciones de mayor tamaño y reducir tiempos de transporte, algo clave para una región donde la minería concentra gran parte de las exportaciones y de la actividad económica.

Además, la participación de empresas vinculadas a Estados Unidos muestra el interés internacional por asegurar rutas comerciales para minerales críticos utilizados en baterías, autos eléctricos y tecnología. El proyecto busca convertir a Matarani en un puerto más competitivo dentro del Pacífico sudamericano, fortaleciendo el corredor minero del sur peruano y aumentando su capacidad para abastecer a mercados internacionales.