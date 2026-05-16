En medio de la creciente competencia global entre China y Estados Unidos por los minerales críticos, América del Sur comenzó a consolidarse como una de las regiones más estratégicas para el comercio y la exportación de recursos vinculados a la transición energética.
Estados Unidos transforma un puerto de América del Sur en un nuevo hub minero del Pacífico
Estados Unidos impulsa la transformación de un puerto de América del Sur para convertirlo en un nuevo hub minero del Pacífico.
Con extensas reservas mineras y salida directa al océano Pacífico, varios puertos de América del Sur empezaron a captar el interés de grandes compañías internacionales que buscan fortalecer las cadenas logísticas de la región.
Estados Unidos transforma un puerto de América del Sur en un nuevo hub minero del Pacífico
El Gobierno de Perú anunció un acuerdo entre la firma estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) y el Grupo Tramarsa para ampliar el Puerto de Matarani, una de las terminales más importantes del sur del país. La iniciativa llega luego de que el Ejecutivo aprobara la ampliación del contrato de concesión y busca fortalecer la infraestructura logística vinculada a la exportación minera.
Las inversiones apuntan a modernizar infraestructura, ampliar la capacidad operativa y posicionar a este puerto como nuevo hub logístico capaz de conectar la producción minera de América del Sur con los principales mercados del mundo.
El puerto es operado por Terminal Internacional del Sur (Tisur), subsidiaria de Tramarsa, cuya mitad pertenece a GIP. La terminal es considerada estratégica para el transporte de minerales críticos y para el desarrollo del corredor minero del sur peruano, por lo que la expansión apunta a aumentar su capacidad operativa y mejorar la competitividad comercial de la región.
Importancia de este puerto
La expansión del Puerto de Matarani es importante porque este puerto es una de las principales salidas de los minerales que se producen en el sur de Perú, especialmente cobre. Con la ampliación, la terminal podrá mover más carga, recibir embarcaciones de mayor tamaño y reducir tiempos de transporte, algo clave para una región donde la minería concentra gran parte de las exportaciones y de la actividad económica.
Además, la participación de empresas vinculadas a Estados Unidos muestra el interés internacional por asegurar rutas comerciales para minerales críticos utilizados en baterías, autos eléctricos y tecnología. El proyecto busca convertir a Matarani en un puerto más competitivo dentro del Pacífico sudamericano, fortaleciendo el corredor minero del sur peruano y aumentando su capacidad para abastecer a mercados internacionales.