El fin a un enigma de 200 años: el coloso que convivió con los primeros humanos en América del Sur

Un hallazgo que completa el rompecabezas evolutivo

Aunque desde hace dos siglos existían registros preliminares —apenas tres dientes hallados en el siglo XIX—, la identidad de este animal permaneció en la sombra hasta hoy. Gracias al análisis de fósiles encontrados por Cartelle en las décadas de 1980 y 1990 en las regiones de Bahía y Minas Gerais, los investigadores lograron reconstruir cerca del 90% del esqueleto del animal.

"Nuestro conocimiento sigue siendo mucho más limitado en las regiones inter-tropicales, como el territorio que hoy corresponde a Brasil", comenta Pujos, destacando la importancia de este hallazgo para entender la megafauna fuera de la región pampeana.

Características del Ocnotherium giganteum: Un titán de dos toneladas

El Ocnotherium giganteum no era un perezoso común. Con una masa corporal estimada en dos toneladas, este milodóntido presentaba rasgos únicos que lo distinguen de otros gigantes como el Mylodon o el Megatherium:

Capacidad Sensorial: Mediante técnicas tomográficas y modelos 3D, se descubrió que poseía bulbos olfatorios muy desarrollados, lo que sugiere un olfato altamente eficiente para detectar alimento y depredadores.

Mediante técnicas tomográficas y modelos 3D, se descubrió que poseía bulbos olfatorios muy desarrollados, lo que sugiere un para detectar alimento y depredadores. Anatomía Robusta: Tenía un cráneo altamente neumatizado (con cavidades de aire) para reducir su peso y facilitar el movimiento del cuello. Contaba con unas 50 vértebras y extremidades posteriores extremadamente fuertes.

Tenía un cráneo altamente neumatizado (con cavidades de aire) para reducir su peso y facilitar el movimiento del cuello. Contaba con unas 50 vértebras y extremidades posteriores extremadamente fuertes. Locomoción y Piel: Se desplazaba principalmente de forma cuadrúpeda, pero podía pararse sobre sus dos patas traseras. Además, su piel estaba protegida por miles de osteodermos (pequeños huesos internos), funcionando como una armadura natural.

conicet

Convivencia con los primeros humanos en América del Sur

Uno de los puntos más fascinantes del estudio es la evidencia de la interacción entre este gigante y los primeros pobladores de América. El análisis de un húmero de Ocnotherium reveló marcas de origen antrópico, lo que indica que el animal fue descuartizado por seres humanos.

Este hallazgo confirma que el perezoso gigante formó parte de la dieta de los primeros Homo sapiens en el continente, ya sea mediante la caza directa o el carroñeo, poco antes de su extinción hace aproximadamente 12.000 años.