Quién era el hombre que murió aplastado en un accidente: chocó en moto con un perro y luego vino lo peor

La crudeza del choque y la rápida sucesión de fatalidades dejaron atónitos a los servicios de emergencia y asistencia que llegaron al lugar del accidente.

Lamentablemente, los médicos solo pudieron constatar el deceso en el acto del conductor de la moto, mientras que los automovilistas involucrados resultaron ilesos.

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Accidente en Córdoba: quién era la víctima de la tragedia

Con el avance de las primeras investigaciones y el paso de las horas, las autoridades lograron confirmar la identidad del hombre que perdió la vida en el accidente.

Se trata de Gabriel Simón Gaido, un vecino de 60 años, oriundo de la propia localidad de San Francisco, Córdoba.

Gabriel Simón Gaido se encontraba viajando a bordo de su moto Benelli blanca de 150 centímetros cúbicos al momento de la fatalidad.

Quienes llegaron al lugar del hecho describieron un escenario desgarrador en el que el hombre, de arraigo en la comunidad local, se encontró de frente con un destino inevitable sobre la cinta asfáltica.

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Una secuencia mortal: así fue el accidente

El trágico accidente fue producto de una cadena de infortunios que se dio en cuestión de segundos. Según la información oficial de la Policía, Gaido circulaba en sentido sur-norte por la mencionada ruta cuando, de manera imprevista, un perro se le cruzó en el camino.

El choque contra el perro fue directo e imposible de evitar, lo que provocó que el motociclista de 60 años perdiera de inmediato el control del vehículo y cayera violentamente sobre la ruta.

Sin embargo, lo peor estaba por ocurrir. Mientras el hombre yacía tendido sobre el asfalto, una camioneta Ford EcoSport -conducida por un hombre de 54 años oriundo de Freyre- que avanzaba en el mismo sentido, no logró frenar a tiempo y lo embistió.

Instantes después, la tragedia se completó: una segunda camioneta, una Volkswagen Amarok al mando de un conductor de 39 años domiciliado en Villa María, que se desplazaba por el carril contrario, también impactó contra el cuerpo de Gaido. La suma de estos letales impactos le provocó heridas incompatibles con la vida, sellando el final de una de las noches más dramáticas en las rutas cordobesas en lo que va del año.