Desde plantines para uva pasa hasta desalcoholizadores de vino: las novedades de la Sitevinitech

sitevinitech vivero mercier Plantines de vid importados para uva de mesa y más resistentes a enfermedades, una apuesta a la mejor productividad de los viñedos Foto: Miguel Ángel Flores/Diario UNO

De hecho, los visitantes coincidieron en rescatar la diversidad de productos y servicios presentes. Y no pocos se sorprendieron con la tecnología de avanzada que las empresas extranjeras trajeron a Mendoza.

Plantines para uva de mesa, pasas y mosto: maduración y resistencia

Desde el vivero, primer eslabón de la cadena vitivinícola, ya se vivencia y pulsa el rumbo adoptado por una vitivinicultura que, según el propio gobernador Alfredo Cornejo, pasa por un "momento desafiante". Y Mercier, uno de los más grandes proveedores de plantas de vid de la provincia para el resto del país presente en Sitevinitech, lo atestigua.

"Nos enfocamos en la diversificación, que hoy le preocupa a una industria que atraviesa un momento difícil. Por eso pensamos en alternativas", resumió Daniel Bergamín, gerente general de Mercier, que presentó nuevas variedades de uva de mesa patentadas e importadas de España "de un perfil muy distinto a lo que conocemos en el país".

Para el responsable de Mercier las propuestas diferenciales van más allá y alcanzan "a variedades de vid de distintos tiempos de maduración, también diferentes colores, con un costo mucho más bajo por la menor intervención en el viñedo. Son las variedades que hoy se demandan, por ejemplo, en Chile y Australia".

Otra de las novedades que tienen a Sitevinitech como plataforma de lanzamiento son variedades más resistentes a enfermedades como oidio, peronóspora y podredumbre, de origen Francia. "Son seis variedades que se adaptan a condiciones de alta humedad y temperatura con perfiles muy interesantes sobre todo en blancas", remarcó Bergamín.

La tercera novedad: plantines de uva destinada a convertirse en pasa, además de específicas para mosto. Un producto que, según el referente viverista "está entre los de mayor rentabilidad. Por eso desarrollamos algunas de alto rendimiento y muy prometedoras".

sitevinitech drones Foto: Miguel Ángel Flores/Diario UNO

Drones pulverizadores de alto rendimiento

Smart Growth es una firma con apenas 2 años de vida pero un mercado creciente: el de los drones para aplicación de fertilizantes y agroquímicos en viñedos y montes frutales. En su primera vez en Sitevinitech muestra los últimos avances de un desarrollo de origen chino.

"Empezamos en 2024 con el servicio de pulverización y dispersión de sólidos a algunas fincas. Hoy estamos más enfocados en la venta de drones y con énfasis puesto en I+D (investigación y desarrollo)", cuenta el presidente de la firma, Andrés Riquelme, sobre la tecnología capaz de tratar hasta 30 hectáreas en un día.

Riquelme remarca la importancia de "saber lo que se necesita hacer en el viñedo" antes de contratar el servicio o invertir en la compra de un dron. Y sobre todo en asegurarse la eficiencia en el tratamiento aéreo, a razón de unos 20 litros de producto/ha.

La joven empresa mendocina, representante exclusiva de la china DJI, comercializa tres modelos con sus correspondientes generadores, cuyos valores varían por capacidad de almacenamiento (de 20 a 100 litros el más grande). Y oscilan entre los U$S 14.600 y hasta U$S42.000, con distintos tipos de financiamiento bancario.

sitevinitech desalcoholizador Parte de los equipos que comercializa Omnia para bodegas, y que tiene al desalcoholizador de vinos como su última novedad presentada en Sitevinitech Foto: Miguel Ángel Flores/Diario UNO

Desde vinos sin alcohol al packaging

Y mientras algunos proveedores se concentran en la oferta de servicios que la industria siempre necesita, como el packaging de los vinos y puntualmente un cierre más rendidor a base de pellets de polímeros en vez de cinta adhesiva , como el que comercializa la argentina Adhefull y promete ser, comparativamente, "un 50% más barato".

Pero también hay otras señales relacionadas con los cambios de hábitos de consumo a las que la oferta de innovación tecnológica responde. La demanda de vinos baja graduación alcohólica al parecer llegó para quedarse. Y los proveedores de la industria lo saben.

Según Rebeca Bodón, experta en el desarrollo de Liberwine, el desalcoholizador de vinos diseñado por la italiana Omnia (ex Della Toffola) "es una tecnología en dos etapas: una es la que permite preservar las características, y la segunda es una columna de destilación a vacío, capaz de separar el agua y el alcohol de lo noble que tiene el vino".

La experta destaca que "es un proceso totalmente circular, no hay mermas, y además se obtiene un alcohol como subproducto de muy alto valor". En lugar de calor para generar evaporación del alcohol utiliza otro sistema: una membrana selectiva que permite, a través del permeado del líquido, quitarle el alcohol al vino.

Es "la estrella" de la gama de productos de Omnia, que va desde lagares, prensas, filtros tangenciales y clarificadores.

"Existe todo un mercado para este tipo de productos, pero aún falta que los vinos desalcoholizados logren mayor calidad", concluye Bodón.