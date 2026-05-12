Cornejo inauguró la feria Sitevinitech y afirmó que el sector del vino atraviesa un momento desafiante

alfredo cornejo sitevinitech Alfredo Cornejo en la apertura de la feria que se desarrollará hasta este jueves en la Nave Cultural. Foto: redes sociales

La exposición de maquinaria, equipamiento y servicios reúne a más de 150 empresas proveedoras de todo el mundo. Pero además de rondas de negocios, Sitevinitech prevé disertaciones sobre el presente y futuro de la industria del vino.

Según la organización del evento, el espacio de stands que ocupan una superficie superior a los 8.000 m2 del complejo se agotaron hace más de un mes. La expectativa se centra en captar alrededor de 10.000 visitantes a lo largo de los 3 días.

Y al margen de los rubros tradicionales asociados a la vitivinicultura, la edición 2026 de Sitevinitech suma un capítulo poco convencional: el de servicios, relacionado particularmente con la construcción y el negocio inmobiliario.

En la inauguración estuvo el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la presidenta del Emetur, Gabriela Testa; la titular de Pro Mendoza, Patricia Giménez; el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, y el vicerrector de esa casa de estudios, Gabriel Fidel; autoridades provinciales y municipales, representantes del sector privado, así como también referentes de la industria vitivinícola nacional e internacional.

sitivinitech La exposición de maquinaria, equipamiento y servicios reúne a más de 150 empresas proveedoras de todo el mundo. Foto: redes sociales

Cornejo destacó el rol del Gobierno provincial en la industria del vino

El mandatario destacó que el Gobierno provincial trabaja para generar condiciones de competitividad mediante el orden fiscal, reglas claras, menor presión impositiva, acceso al financiamiento y acompañamiento al sector productivo.

Según los datos que informó, las exportaciones provinciales crecieron un 20% interanual entre abril de 2025 y abril de 2026.

Además, puso en valor que el 30% de los expositores participe por primera vez en la feria, lo que consideró “una muestra de renovación, dinamismo y capacidad de adaptación”. A esto le sumó que Mendoza no solo produce grandes vinos, sino también conocimiento, innovación y tecnología para toda la región.

Para cerrar, Cornejo celebró la realización en Mendoza de la Feria Internacional de Inversiones Agrícolas Agrinvest en 2027 y afirmó que “permitirá atraer desarrollos y negocios, potenciar la innovación y consolidar el progreso productivo”. Aseguró también que “el futuro del vino no está garantizado, se construye con innovación, inversión, cooperación público-privada y una visión estratégica abierta y clara”, y ratificó que Mendoza “va a seguir profundizando ese camino”.

sitevinitech Algunas de las piezas que se pueden apreciar en la actual edición de la Sitevinitech. Foto: Prensa de Gobierno

Desde Sitevinitech destacaron la resiliencia del sector

El director general de Sitevinitech, Arturo Yaciofano, reconoció el contexto complejo que atraviesa la vitivinicultura mundial, aunque destacó la capacidad de resiliencia del sector y de la propia feria para adaptarse a las dificultades.

Yaciofano sostuvo que el equipo comercial logró sumar nuevas empresas internacionales. En ese sentido, resaltó la llegada de firmas de Francia, España y otros mercados con nuevas tecnologías y productos para el sector.