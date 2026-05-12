Confirmado el precio del dólar en los bancos para este miércoles 13 de mayo

Los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar para todo el público en general en el inicio de la jornada de este miércoles 13 de mayo, cuando se habiliten las operaciones cambiarias.
En la mañana del martes, el precio del dólar arrancó a $1.415 y tuvo algunos movimientos que fueron claves para que las entidades económicas le confirmaran al Banco Central cuál será el valor que tendrá la moneda norteamericana en la mañana de este miércoles.
En las últimas semanas, el dólar se ha mostrado a un precio que ronda los $1.420, con picos en $1.440 y pisos de $1.385, lo que ha sido aprovechado por el Banco Central para comprar más billetes y acumular una mayor reserva.
En tanto, en las cuevas, el dólar blue ha mantenido una brecha con respecto al dólar oficial y esto ha llevado a que muchos miren con atención estos lugares, ya que el valor es más barato, por ahora, que en cualquier banco.
A cuánto se venderá el dólar este miércoles 13 de mayo
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este miércoles 13 de mayo:
- Banco Nación: $1.405
- Banco Galicia: $1.405
- Banco ICBC: $1.415
- Banco BBVA: $1.413
- Banco Supervielle: $1.410
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420
- Banco Patagonia: $1.410
- Banco Hipotecario: $1.410
- Banco Santander: $1.410
- Brubank: $1.400
- Banco Credicoop: $1.415
- Banco Macro: $1.410
- Banco Piano: $1.410
- Banco de Comercio: $1.410
A cuánto se vende el dólar blue este miércoles 13 de mayo
Con el dólar a $1.405 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en las cuevas el dólar blue ya tiene su precio para este miércoles 13 de mayo.
Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue es de $1.415, es decir, que se ubicará lo que significa que después de varios días se revierte la tendencia y en las cuevas la moneda norteamericana se venderá a un precio mayor.