En un lunes 11 de mayo marcado por la volatilidad cambiaria, el dólar blue sumó $5 para cerrar a $1.405 y ser la única cotización en ascenso del día. Así achicó la brecha con un dólar oficial que tras otra caída llegó a $1.415 en Banco Nación.
El dólar blue sumó $5 y fue el único en ascenso, a contramano del dólar oficial
Mientras el dólar oficial cerró a $1.415 en el Banco Nación, el dólar blue tocó los $1.405. Qué pasó con los financieros y el dólar mayorista
Además, el blue también se comportó a contramano de los paralelos financieros, que cayeron casi en la misma proporción, en un día no muy distante de la calma cambiaria registrada el viernes 8.
Por su parte, en los bancos la divisa formal cerró más arriba pero sin cambios respecto del viernes, como en el Hipotecario y el BBVA ($1.420 a la venta). E incluso un poco más arriba ($1.425 en la pizarra del ICBC).
Lo dicho: el movimiento del dólar blue, que en Mendoza llegó a ofrecerse en $1.409/$1.410, generó que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se redujera significativamente, fenómeno seguido de cerca por analistas de la city.
El denominado "dólar tarjeta" o turista, que incluye el 30% de recargo a cuenta de Ganancias por consumos en el exterior, acompañó la caída del minorista y se ubicó en $1.839,50. Pero le bastó para seguir como el dólar más caro del mercado.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
Por su parte, el dólar mayorista, que regula el comercio exterior y operaciones del Banco Central, mostró tendencia de ajuste fino (-0,46%) para acomodarse a nuevas metas. Y promedió $1.391,50, como parte de la flotación administrada por el BCRA.
En el ámbito de las operaciones bursátiles, los dólares financieros mostraron una dinámica de relativa estabilidad con ligeras bajas hacia el final de la rueda.
El dólar MEP o "Bolsa" cerró en torno a los $1.425, lo que reflejó una demanda moderada por parte de los inversores que buscan dolarizarse legalmente a través de bonos.
El dólar Contado con Liquidación (CCL), el utilizado por las empresas para girar divisas al extranjero, también registró un retroceso marginal hasta los $1.479,82. Y un volúmen operado consistente con la calma cambiaria que quiere el gobierno.