El dólar blue sumó $5 y fue el único en ascenso, a contramano del dólar oficial

Lo dicho: el movimiento del dólar blue, que en Mendoza llegó a ofrecerse en $1.409/$1.410, generó que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se redujera significativamente, fenómeno seguido de cerca por analistas de la city.

El denominado "dólar tarjeta" o turista, que incluye el 30% de recargo a cuenta de Ganancias por consumos en el exterior, acompañó la caída del minorista y se ubicó en $1.839,50. Pero le bastó para seguir como el dólar más caro del mercado.

Dólar y Banco Central.jpg El Banco Central volvió a aprovechar la caída del dólar mayorista para comprar divisas

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Por su parte, el dólar mayorista, que regula el comercio exterior y operaciones del Banco Central, mostró tendencia de ajuste fino (-0,46%) para acomodarse a nuevas metas. Y promedió $1.391,50, como parte de la flotación administrada por el BCRA.

En el ámbito de las operaciones bursátiles, los dólares financieros mostraron una dinámica de relativa estabilidad con ligeras bajas hacia el final de la rueda.

El dólar MEP o "Bolsa" cerró en torno a los $1.425, lo que reflejó una demanda moderada por parte de los inversores que buscan dolarizarse legalmente a través de bonos.

El dólar Contado con Liquidación (CCL), el utilizado por las empresas para girar divisas al extranjero, también registró un retroceso marginal hasta los $1.479,82. Y un volúmen operado consistente con la calma cambiaria que quiere el gobierno.