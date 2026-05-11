Ya hay 2.400 propiedades aptas para créditos hipotecarios: qué significa, cómo están las tasas y qué conviene

creditos hipotecarios casas en venta Nueve de cada diez créditos hipotecarios que se otorgan en Argentina corresponden al Banco Nación.

La oferta de propiedades en condiciones de financiarse va creciendo, aunque todavía persiste una barrera entre los propietarios. “Existe el mito de que si vendo con crédito voy a tardar mucho más”, señaló Righi.

Sin embargo, relativizó esa idea y dejó una recomendación para quienes buscan vender: “Podés aumentar las posibilidades de vender tu casa si la hacés apta para crédito hipotecario”.

Bajan las tasas de los créditos hipotecarios

Nueve de cada diez créditos hipotecarios que se otorgan en Argentina corresponden al Banco Nación. “Eso sucede porque tiene la tasa más baja históricamente para los mendocinos, ya que acá no existen bancos provinciales”, explicó Righi.

Actualmente, la tasa para clientes del Banco Nación es de 6% UVA. Además, la entidad financia hasta 75% del valor de la propiedad para cualquier mendocino y hasta 90% en el caso de empleados del sector público.

Pero la baja también comenzó a sentirse en el resto de los bancos. “Veníamos de un promedio de 12% entre las 24 entidades que daban créditos hipotecarios y ahora bajó a 9,5%. El Banco Nación sigue liderando, pero el ICBC ya tiene una tasa de 6,9% y el BBVA la redujo de 17% a 7%”, detalló.

Esas condiciones, aclaró, son para clientes que cobran el sueldo en esas entidades. Y dejó una advertencia: “Si vas a pagar tasas por encima de 8%, nuestro consejo es no meterse”.

Cuánto prestan y cuánto se paga por mes

En Mendoza, la propiedad promedio que hoy se compra con crédito hipotecario ronda los 100.000 dólares, es decir, unos $140 millones. “Si quisieras comprar un inmueble de ese valor, el Banco Nación te presta hasta 75% a 30 años y la cuota quedaría en alrededor de $630.000”, señaló Righi.

Para acceder a ese préstamo, el banco exige ingresos familiares cercanos a los $2.500.000 mensuales y un ingreso individual mínimo de $1.200.000.

creditos hipotecarios venta banco nacion Hay 8.700 casas y departamentos en venta, de los cuales 2.400 son aptos para créditos hipotecarios.

“El principal obstáculo es tener ahorrados unos 25.000 dólares para completar la operación”, indicó el asesor inmobiliario. Sin embargo, sostuvo que muchos compradores logran reunir ese monto “sumando ahorros, un auto o ayuda familiar”.

En el caso de una propiedad de 70.000 dólares, la cuota mensual baja a unos $440.000 y el ingreso requerido es de aproximadamente $1.700.000 por grupo familiar.

Mientras tanto, para viviendas de 50.000 dólares -segmento en el que actualmente hay unas 240 propiedades publicadas aptas para crédito en Mendoza- la cuota ronda los $315.000.

“En ese rango aparecen casas de barrio con cierta antigüedad, similares a las del IPV, pero también muchas oportunidades en departamentos que tienen el PH regularizado, no registran deuda de expensas y están completamente en regla, algo ideal para acceder a un crédito hipotecario”, concluyó Righi.

El miedo a la tasa UVA en los créditos hipotecarios

El principal fantasma que todavía aparece alrededor de los créditos hipotecarios es el ajuste por UVA. Sin embargo, para Righi, “hoy el dato mata relato”.

El asesor inmobiliario sostuvo que, según los registros del Banco Central de la República Argentina, la mora más baja dentro de todos los tipos de deuda es justamente la de los créditos hipotecarios. “Sólo 1,4% de la gente no paga su crédito hipotecario en término. En cambio, la deuda de tarjetas de crédito o préstamos personales está en el orden de 12% o 13%”, comparó.

También puso el foco en la evolución de los alquileres. Según explicó, durante 2025 los valores de renta aumentaron por encima de la inflación, índice que determina la actualización de las UVA. “Terminó ganando el que apostó por las UVA”, resumió.

Para quienes todavía temen un salto inflacionario que vuelva impagable la cuota, los bancos ofrecen un seguro de cobertura. Ese mecanismo establece un tope para que, si la inflación supera por determinado margen a la evolución de los salarios medida por el CVS (Coeficiente de Variación Salarial), el tomador pueda pedir que la cuota se ajuste por salarios y no por UVA. De esa manera, se busca evitar que el crédito hipotecario se descalce respecto de los ingresos.