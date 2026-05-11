Aprobaron el RIGI para un proyecto minero que comparten 2 provincias

La inclusión en el RIGI permite que la operadora acceda a una reducción en la alícuota del Impuesto a las Ganancias y la exención de derechos de importación para bienes de capital. El yacimiento Diablillos es considerado un activo de alta ley en plata y oro, situado específicamente en la Puna, una zona que ha captado el interés de capitales extranjeros debido a la seguridad jurídica que ofrece el nuevo marco normativo nacional, diseñado para atraer inversiones que superen los U$S 200 millones.

Impacto económico y empleo en la región

La puesta en marcha de este yacimiento bajo el esquema del régimen de incentivos no solo implica el ingreso de divisas, sino también una reactivación del mercado laboral en la Zona Norte del país. Se estima que durante la etapa de construcción de la infraestructura necesaria se generarán cientos de puestos de trabajo directos, priorizando la contratación de proveedores locales tanto de Salta como de Catamarca para fortalecer la cadena de valor de la minería y los servicios asociados en la Puna.

El proyecto Diablillos operará mediante un sistema de explotación a cielo abierto. Las autoridades nacionales destacaron que este es uno de los primeros desarrollos de metales preciosos en alcanzar la aprobación formal tras el análisis técnico de sustentabilidad y factibilidad financiera. La inversión de riesgo asumida por la compañía privada cuenta ahora con las garantías de estabilidad tributaria que el gobierno nacional promueve para sectores estratégicos como la minería y la energía.

El RIGI como motor de la minería de oro y plata

Con esta nueva incorporación, el RIGI consolida su posición como la herramienta principal del Poder Ejecutivo para atraer grandes capitales. La mina de oro y plata se suma a una lista creciente de proyectos que buscan aprovechar las ventajas impositivas por un periodo de 30 años. Este esquema resulta clave para proyectos de larga maduración que requieren previsibilidad en el flujo de fondos y en el esquema de retenciones a las exportaciones futuras.

La integración de Diablillos al régimen es vista por el sector como una señal positiva para otros inversores internacionales que observan el potencial geológico de la Cordillera de los Andes. El control y seguimiento de las metas de inversión estarán a cargo de un comité especializado, el cual verificará que los cronogramas de obra se cumplan según lo pactado en el contrato de adhesión original.

Minería de oro, el país que más genera.jpg El oro es uno de los minerales que buscarán en Diablillos.

Desafíos logísticos y proyección a largo plazo

En términos de infraestructura, la operadora deberá realizar mejoras en los accesos viales y en la logística de suministros. Esto implica un desafío para las rutas de la región, donde el tránsito de carga pesada aumentará significativamente. El cumplimiento de las normas ambientales vigentes es un requisito indispensable para mantener los beneficios, asegurando una actividad productiva responsable y monitoreada por los organismos competentes de las provincias involucradas.

El proyecto se suma a la ola de inversiones que buscan posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mercado de metales preciosos. La geología de la zona donde se asienta Diablillos ha sido estudiada durante décadas, pero la falta de un marco normativo estable había postergado el inicio de la fase de construcción. Con la aprobación oficial, la empresa espera comenzar los movimientos de suelo antes de fin de año, marcando un hito para la minería de la Zona Norte.

Finalmente, el gobierno nacional espera que este anuncio funcione como un efecto dominó para otros proyectos de cobre y litio que aún se encuentran en etapas de prefactibilidad. La competencia por el capital internacional es feroz y, desde el Ministerio de Economía de la Nación, sostienen que el RIGI es la única vía para compensar las distorsiones macroeconómicas que arrastra el país. La mirada de los mercados estará puesta ahora en la ejecución efectiva de los fondos prometidos por AbraSilver.