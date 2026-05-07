Javier Milei anunció un "Súper RIGI" más atractivo para captar mayores inversiones en el país

El Presidente Javier Milei anunció este jueves, a través de la red social X, que enviará al Congreso nacional "una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones original (RIGI) y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”.
La novedad fue posteada por Javier Milei desde el avión presidencial a su regreso de Estados Unidos, donde expuso frente a la 29° Conferencia Global del Instituto Milken.
Poco antes, el primer mandatario nacional se reunió con el presidente de la institución organizadora, Michael Milken, y más tarde con empresarios. En ese cónclave, representantes de la firma Chevron anunciaron la inversión millonaria vinculada con el RIGI.
Luis Caputo, ministro de Economía, había posteado este miércoles desde Estados Unidos, a modo de anticipo: “Nos reunimos junto con Pablo Quirno y Alejandro Oxenford con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de USD 10.000 millones”.
Javier Milei consideró que gracias al anunciado y proyectado "SÚPER RIGI" "se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".