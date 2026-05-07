Javier Milei anunció un "Súper RIGI" más atractivo para captar mayores inversiones en el país

Poco antes, el primer mandatario nacional se reunió con el presidente de la institución organizadora, Michael Milken, y más tarde con empresarios. En ese cónclave, representantes de la firma Chevron anunciaron la inversión millonaria vinculada con el RIGI.

Luis Caputo, ministro de Economía, había posteado este miércoles desde Estados Unidos, a modo de anticipo: “Nos reunimos junto con Pablo Quirno y Alejandro Oxenford con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de USD 10.000 millones”.

Javier Milei consideró que gracias al anunciado y proyectado "SÚPER RIGI" "se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".