Con nuevas críticas al periodismo Javier Milei ratificó su respaldo a Manuel Adorni

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2052056982790754789&partner=&hide_thread=false OTRA PELOTUDEZ ATÓMICA DE LAS BASURAS INMUNDAS (95%) QUE SE LLAMAN "PERIODISTAS"

He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así.

Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil. https://t.co/2pRt0f9jzH — Javier Milei (@JMilei) May 6, 2026

También el economista compartió distintos posteos de la diputada nacional Lilia Lemoine, que en medio de la difusión de las novedades de la causa de Adorni salió en defensa del ex vocero presidencial y criticó que los medios buscan que dé un paso al costado.

“Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega Pagano ya tenían una meta: hacer que Adorni RENUNCIE. ¿Después que sigue? ¿Bajate Javier?”, le preguntó al periodista Esteban Trebucq.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2051874604407312712&partner=&hide_thread=false Esteban VOS y tu gente hace que esto sea ASÍ. No ocurre espontáneamente.

Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega Pagano ya tenían una meta: hacer que Adorni RENUNCIE.

¿Después que sigue? ¿Bajate Javier? https://t.co/zyvf7dqOPe — Lilia Lemoine (@lilialemoine) May 6, 2026

Milei en Estados Unidos

En la primera jornada de su gira por la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el presidente Javier Milei mantuvo este miércoles una reunión con un grupo de destacados inversores y autoridades de corporaciones internacionales en la ciudad de Los Ángeles. El encuentro tuvo lugar en el contexto de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, uno de los foros económicos y financieros más influyentes del mundo.

El gobierno no comunicó quienes formaron parte pero trascendió que el jefe de Estado tuvo la posibilidad de presentar las reformas económicas que lleva adelante su gestión y exponer las oportunidades de inversión que ofrece el país en sectores estratégicos.

Del encuentro participaron también figuras centrales del gabinete económico: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno. Posteriormente, el titular de Hacienda, el ministro de Relaciones Exteriores y el embajador de la Argentina ante los Estados Unidos, Alex Oxenford, mantuvieron un cónclave con autoridades de Chevron, una de las corporaciones energéticas multinacionales estadounidenses más grandes, especializada en la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas.

A través de su cuenta de X, Caputo informó que Eimar Bonner y Laura Lane, la directora financiera y la directora de asuntos corporativos de la compañía, garantizaron un envío de un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares.