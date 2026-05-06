Cornejo logró que Milei le adelante $325.000 millones de coparticipación

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Victor Fayad El ministro de Hacienda, Víctor Fayad se había ilusionado con recibir un adelanto de coparticipación de $130 millones, pero la Nación terminó habilitándole $325 millones en 3 cuotas. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Ese crédito deberá devolverse con una tasa fija anual del 15%, un interés notoriamente inferior a las tasas que hoy cobra el mercado financiero. De ejemplo se compara con la tasa activa de la cartera general del Banco Nación que ronda el 26,4%.

El pago de ese capital también se hará en cuotas. Se devolverá con 4 descuentos mensuales y consecutivos de la coparticipación desde agosto de este año. Por su lado, los intereses deberán pagarse una vez cancelado el capital, mediante retenciones sobre los recursos coparticipables de la Provincia.

A qué destinará Fayad el adelanto de coparticipación

Según detallaron desde el Gobierno, esa inyección de capital que recibirá Mendoza tendrá múltiples destinos: