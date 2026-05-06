Javier Milei le fijó un tope de $400.000 millones a lo que estaba dispuesto a adelantarles a las provincias de coparticipación de impuestos. Con ese límite en la cabeza, el ministro de Hacienda, Victor Fayad se había ilusionado con recibir unos $130.000 millones pero el respaldo libertario a Alfredo Cornejo casi triplicó aquella aspiración: recibirá $325.000 millones de adelanto.
Cornejo logró que Milei le adelante $325.000 millones de coparticipación
El adelanto de coparticipación servirá para "optimizar la gestión financiera" de este año, llegará en 3 cuotas y deberá pagarse en 4 cuotas desde agosto
El enorme monto se oficializó este miércoles con el Decreto 775/26, en el que se blanquea el acuerdo de financiamiento con la Nación, que servirá para "fortalecer la administración de los recursos provinciales, mejorar los plazos de pago a proveedores y adelantar inversiones clave para el desarrollo", según detalló el Gobierno.
El adelanto de coparticipación llegará en 3 cuotas: $100.000 millones en abril, $175.000 millones en mayo y $50.000 millones en agosto de 2026.
Ese crédito deberá devolverse con una tasa fija anual del 15%, un interés notoriamente inferior a las tasas que hoy cobra el mercado financiero. De ejemplo se compara con la tasa activa de la cartera general del Banco Nación que ronda el 26,4%.
El pago de ese capital también se hará en cuotas. Se devolverá con 4 descuentos mensuales y consecutivos de la coparticipación desde agosto de este año. Por su lado, los intereses deberán pagarse una vez cancelado el capital, mediante retenciones sobre los recursos coparticipables de la Provincia.
A qué destinará Fayad el adelanto de coparticipación
Según detallaron desde el Gobierno, esa inyección de capital que recibirá Mendoza tendrá múltiples destinos:
- Mejora en los plazos de pago a proveedores: si bien los niveles de deuda con proveedores se mantienen en línea con los últimos años, el financiamiento permitirá acortar plazos de pago de aquellas reparticiones que presenten niveles de deuda superiores al promedio, contribuyendo a reducir los costos financieros que enfrenta la provincia.
- Adelanto de inversiones estratégicas: iniciar gastos de capital previstos para ser financiados por organismos multilaterales de crédito, sin necesidad de esperar la finalización de los procesos administrativos correspondientes.
- Cobertura de desfasajes estacionales: atender el descalce temporal entre ingresos y gastos, en un contexto donde la recaudación de origen nacional mostró un desempeño más débil en el primer trimestre del año, asociada a la evolución de la actividad económica.
- Sostenimiento del sistema de transporte público: mitigar el impacto transitorio del aumento en los costos del sector, vinculado principalmente a la suba del precio internacional del petróleo.