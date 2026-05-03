Las 19 estaciones del Tren de Cercanías: dónde estarán y cuánto tardará del Este a Luján de Cuyo

La estimación es que el Tren de Cercanías demore desde el Este hasta Luján unos 65 minutos aproximadamente.

Embed - Este es el recorrido planeado para el nuevo Tren de Cercanías de Mendoza

"Esto permitirá llevar la red total a 80 kilómetros, superando incluso a CABA", marcó Cornejo, sacando pecho con el anuncio. En las presunciones del Gobierno este nuevo recorrido del Tren de Cercanías vendría a brindar conectividad para 800.000 mendocinos.

La novedad, que luego amplió la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, incluyó la confirmación de que la obra de infraestructura del tren se le adjudicó a la empresa Ceosa S.A. y que la propuesta de esa firma terminó siendo más barata que el presupuesto oficial.

En números finos el presupuesto final quedó un 3,7% por debajo del oficial, terminó siendo de casi $196.000 millones cuando la estimación oficial había sido de $202.000 millones que se sacarán del Fondo del Resarcimiento.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Marite Badui La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, confirmó que con el nuevo recorrido del Tren de Cercanías que se extiende hasta Luján, ahora tendrá 19 estaciones desde el Este hasta esa comuna del Gran Mendoza. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

"Es una buena noticia decir que el recorrido se ampliará poco más de 12 kilómetros y la obra le costará al Estado mendocino menos de lo previsto", reforzó Badui.

Dónde estarán las 19 estaciones del Tren de Cercanías que llegará a Luján

Hasta que se lanzó la adjudicación del Tren de Cercanías el proyecto suponía que ese medio de transporte tuviera 8 estaciones, desde Junín hasta Gutiérrez en Maipú.

estaciones tren de cercanias del este maqueta

Ahora con el recorrido extendido hasta Luján, esas estaciones terminarán siendo 19.

Según la información oficial después de la estación de Gutiérrez en Maipú, tendrá nuevas paradas en las cercanías de las calles Maza, Juan B. Justo, en la zona del Parque Metropolitano y en las calles Rivadavia y Videla Castillo.

También en cercanías del club de fútbol Fadep (Fundación Amigos por el Deporte), en las calles Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada y Bulnes, para concluir en Pueyrredón.

"Para cubrir el nuevo recorrido y llegar hasta Luján, la obra se va a dividir en 3 tramos: desde La Colonia en Junín hasta Gutiérrez; desde Gutiérrez hasta Vieytes y desde Vieytes hasta Pueyrredón", confirmó Badui y recordó que el plan de obra se extiende 12 meses.

10 datos útiles del Tren de Cercanías del Este

La obra contempla 45 kilómetros de vías nuevas.

de vías nuevas. Va de la estación Libertador San Martín, de Junín, hasta calle Pueyrredón de Luján.

Serán 19 estaciones : Libertador San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito, General Gutiérrez, en calles Maza, Juan B. Justo, en el Parque Metropolitano, en las calles Rivadavia, Videla Castillo, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada y Bulnes, para concluir en Pueyrredón.

: Libertador San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito, General Gutiérrez, en calles Maza, Juan B. Justo, en el Parque Metropolitano, en las calles Rivadavia, Videla Castillo, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada y Bulnes, para concluir en Pueyrredón. El recorrido completo supera los 65 minutos.

El tren desarrollará una velocidad de 90 kilómetros por hora.

Tiene capacidad para 500 pasajeros.

Se modernizarán 27 pasos a nivel.

Solución de transporte para 350.000 habitantes del Este y conectividad para 800.000 mendocinos.

Generará 150 empleos directos y 300 indirectos.

Plazo de ejecución: 12 meses.

Ceosa necesita de un permiso especial para operar el Tren de Cercanías

Si bien la empresa Ceosa se quedó con la adjudicación de la obra de infraestructura y con la operación del Tren de Cercanías (lo que en el contrato aparece como rubro 1 y 2 del proyecto) la firma que por primera vez incursiona en una obra ferroviaria, necesitará de un permiso especial del Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (RENOF) para poder operar el nuevo medio de transporte mendocino.

Por eso, en la adjudicación se establece que la empresa tiene un plazo de 90 días para tramitar esa habilitación y avanzar con la operación.

En tanto, también se avanzó con la adjudicación de la empresa que aportará el tren. Se trata de la firma china CRRC TANGSHAN que deberá aportar el material rodante, para lo cual en breve se iniciará con los trámites de importación.