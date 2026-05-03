La noche era tranquila en Córdoba, hasta que una camioneta Amarok perdió el rumbo y desató un accidente en la zona sur de la capital provincial. Como resultado de este, el conductor de la misma falleció por la gravedad de las heridas.
Trágico accidente: una camioneta Amarok terminó dentro de una casa y hay un muerto
Las causas del trágico accidente todavía están tratándose de esclarecer. Todos los detalles, en la nota
El siniestro vial ocurrió en el barrio Ampliación San Pablo, específicamente en las primeras horas del sábado. Según los primeros reportes policiales, el conductor del vehículo circulaba a una velocidad considerable cuando perdió el control de la camioneta y terminó incrustado en una casa.
Trágico accidente en Córdoba: conductor terminó incrustado en una casa
Tras una maniobra brusca, la camioneta impactó contra el frente de una casa, derribando paredes y quedando parcialmente dentro de una de las habitaciones.
Como no puede ser de otra forma, los vecinos de la casa dieron inmediato aviso a las autoridades sobre lo ocurrido. Sin embargo, el personal médico constató que el conductor ya no presentaba signos vitales. El impacto fue tan violento que el hombre falleció de manera instantánea.
Los peritos de la Policía Judicial trabajaron durante horas para retirar el cuerpo y realizar las mediciones correspondientes que permitan esclarecer la mecánica del accidente.
Pese a la trágica muerte, el accidente que se describe no fue mayor de milagro. Al momento del choque, os habitantes de la casa se encontraban en otros sectores de la vivienda. Aunque sufrieron el lógico estado de shock y la pérdida total de esta parte de su casa.
Las 3 hipótesis que maneja la fiscalía
Para esclarecer las causas del accidente, la fiscalía de turno analiza tres posibles causas. La primera es la del exceso de velocidad dentro del barrio.
La segunda se resume en una falla de la camioneta Amarok, que el conductor claramente no pudo controlar. La tercera, y no menos probable, es la que señala una descompensación de salud por parte de este hombre.