Trágico accidente: una camioneta Amarok terminó dentro de una casa y hay un muerto

Trágico accidente en Córdoba: conductor terminó incrustado en una casa

Tras una maniobra brusca, la camioneta impactó contra el frente de una casa, derribando paredes y quedando parcialmente dentro de una de las habitaciones.

Como no puede ser de otra forma, los vecinos de la casa dieron inmediato aviso a las autoridades sobre lo ocurrido. Sin embargo, el personal médico constató que el conductor ya no presentaba signos vitales. El impacto fue tan violento que el hombre falleció de manera instantánea.

barrio, cordoba El hecho ocurrió adentro de un barrio de la provincia de Córdoba.

Los peritos de la Policía Judicial trabajaron durante horas para retirar el cuerpo y realizar las mediciones correspondientes que permitan esclarecer la mecánica del accidente.

Pese a la trágica muerte, el accidente que se describe no fue mayor de milagro. Al momento del choque, os habitantes de la casa se encontraban en otros sectores de la vivienda. Aunque sufrieron el lógico estado de shock y la pérdida total de esta parte de su casa.

Las 3 hipótesis que maneja la fiscalía

Para esclarecer las causas del accidente, la fiscalía de turno analiza tres posibles causas. La primera es la del exceso de velocidad dentro del barrio.

La segunda se resume en una falla de la camioneta Amarok, que el conductor claramente no pudo controlar. La tercera, y no menos probable, es la que señala una descompensación de salud por parte de este hombre.