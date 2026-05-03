Corte de agua: a raíz de una cañería rota se interrumpirá el servicio por tiempo indefinido

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, este lunes 4 se retomarán las tareas de reparación definitiva en la intersección de las calles Paraguay y Mitre, en Bahía Blanca.

Después de un intenso trabajo para dar con el inconveniente, se detectó una cañería averiada. El agua que escurría hacia el desagüe pluvial impedía detectarla desde la superficie. Para restablecer el servicio se realizó una reparación provisoria y se organizó para hoy una intervención que requerirá el uso de maquinaria de porte, en un operativo conjunto con el Municipio, para realizar una excavación, recambiar un tramo de cañería y así reparar definitivamente la red averiada.

Recomendaciones ante la falta de agua

corte de agua Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.