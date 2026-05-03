Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este lunes 4 de mayo de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado en cañerías. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: a raíz de una cañería rota se interrumpirá el servicio por tiempo indefinido
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en cañerías. Se verá afectada una zona por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, este lunes 4 se retomarán las tareas de reparación definitiva en la intersección de las calles Paraguay y Mitre, en Bahía Blanca.
Después de un intenso trabajo para dar con el inconveniente, se detectó una cañería averiada. El agua que escurría hacia el desagüe pluvial impedía detectarla desde la superficie. Para restablecer el servicio se realizó una reparación provisoria y se organizó para hoy una intervención que requerirá el uso de maquinaria de porte, en un operativo conjunto con el Municipio, para realizar una excavación, recambiar un tramo de cañería y así reparar definitivamente la red averiada.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.