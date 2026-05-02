Un corte de agua interrumpe el funcionamiento del servicio por varias horas: a dónde y a qué hora

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua se llevará adelante trabajos asociados a la obra de recambio de cañerías de agua en Maipú. Para garantizar el correcto desarrollo de las tareas, será necesario interrumpir el suministro en toda la localidad, desde las 07:00 hasta las 15:00.

Asimismo, se dispondrá de camiones cisterna para asistir de manera alternativa a instituciones prioritarias que lo requieran.

Recomendaciones ante la falta de agua

corte de agua atencion Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.